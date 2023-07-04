Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! Aile Destek Programı uzatıldı mı?

Aile Destek Programı, Haziran 2022 - Mayıs 2023 dönemlerini kapsayan bir program olarak hayata geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla bir araya gelmesi sonrası konu programın uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca aileyi ilgilendiren o açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Milyonlarca insanı ilgilendiren Aile Destek Programı'nın uzatılacağını duyuran Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmelerini hedefleyen bir programdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURULUR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Destek Programı'na başvurmak için aranan şartlar şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak

Mavi Kart sahibi olmak

Yerleşim adresinin yurt dışında olmaması

18 yaşından küçük olmak

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altı olanlar: 1.250 Türk Lirası

1.250 Türk Lirası Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 Türk Lirası

1.100 Türk Lirası Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 Türk Lirası

950 Türk Lirası Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 1372,30 TL üzeri ─ 2.835,60 TL’den az olanlar: 850 Türk Lirası

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ İLE EK ÖDEMELER NE KADAR?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere: 350

350 3 çocuklu hanelere: 450

450 4 çocuklu hanelere: 550

550 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/sayfalar/aile-destek-programi/