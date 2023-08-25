Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi kartlarında önemli değişiklik

Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 56,3’e yükseldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

Ağustos ayı olağan toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DÖVİZ NASIL OLACAK?

Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmesinin ardından Altın ve Döviz fiyatlarının nasıl etkileneceği konusunda araştırmalar yapılmaya başlandı. Aydınlık yazarı Recep Erçin Merkez Bankasının aldığı faiz kararının Altın ve Döviz üzerindeki etkilerini Aydınlık.com.tr'ye değerlendirdi.

EKONOMİDE DURGUNLUK VE AĞIR İŞSİZLİK!

Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Recep Erçin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

- Yeni ekonomi yönetimi bu şok faiz artışı ile birlikte ekonomide durgunluk ve ağır işsizlik sürecini başlatmış oluyor. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte Londra'daki tefeci grupların raporlarında öngördükleri faiz oranının alt düzeyi olan %25 seviyesine Türkiye'deki politika faizi çekilmiş oldu. Bundan sonra bu faiz artışı ile birlikte mevduat faizlerini yükselmesi kkm'deki mevduatların çözülerek TL mevduatı akması döviz mevduatlarında da bir miktar çözülme yaşanması olası.

"ZAMLARLA HALKI FAKİRLEŞTİREN BİR POLİTİKA İZLİYORLAR"

Erçin "Elbette 25'lik faiz ile birlikte yurt dışından da sıcak para yatırımları gelmesi beklenebilir bu yatırım tutarlarının hangi oranda olacağı merak konusu. Ekonomi yönetimi seçimlerin ardından karşılaştığı tabloda bütçe açığını kapatmak için ve ekonomiyi soğutmak için vergi zamları ve akaryakıt zamları ile iç piyasada vatandaşı fakirleştiren geniş halk kesimleri üzerine ilave yük bindiren bir politikayı devreye aldı. O politika sonrası enflasyonist beklentiler zirve yaparken enflasyon dengelemek için de sert faiz artışı gündeme geldi. Yani ekonomi yönetimi bir eliyle enflasyon arttırırken öbür eliyle enflasyon düşürmek için ama aslında tefeciler istedikleri faizi verebilmek için fiili bir durum yaratmış oldu." ifadelerini kullandı.



Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/milyonlarca-vatandasi-ilgilendiriyor-kredi-kartlarinda-onemli-degisiklik-413633