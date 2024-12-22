Milyonları ilgilendiren haber! Asgari ücret bu hafta açıklanıyor: Olası senaryolar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun salı veya çarşamba günü gerçekleştireceği dördüncü ve son toplantıda yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan, toplumun genelini dolaylı etkileyen görüşmelerde, tarafların uzlaşacağı rakama kilitlenildi.

Komisyon, ilk üç toplantısını 10, 16 ve 19 Aralık’ta yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor.

TÜRK-İŞ’in talebi nedir?

TÜRK-İŞ, net 17 bin 2 lira olan mevcut asgari ücrete önce yüzde 45 enflasyon farkı, ardından yüzde 20 refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu, asgari ücretin 29 bin 583 liraya çıkmasını öngörüyor. Ancak işverenler bu rakama itiraz ederek, işveren desteğinin artırılmasını istiyor.

Olası zam senaryoları

Tahmin edilen zam oranlarıyla yeni asgari ücret şöyle olabilir:

%30 zam: 22.103 TL

%35 zam: 22.953 TL

%40 zam: 23.803 TL

%45 zam: 24.653 TL

%50 zam: 25.503 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeyle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır, eşitlik durumunda başkanın görüşü belirleyici olur.

Mevcut asgari ücret maliyeti nedir?

Bir işçi için brüt asgari ücret 20 bin 2 lira, net ücret ise 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyet 23 bin 502 lira civarındadır.

Salı veya çarşamba günü yapılacak toplantıda yeni rakamın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.