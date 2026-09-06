Milyonları ilgilendiren zam hesabı: En düşük emekli maaşı ne kadar oluyor? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamaları başladı.
İki aylık süreçte kümülatif olarak yüzde 3,65'lik taban zam oranı kesinleşirken, yılın kalan 4 ayındaki enflasyon beklentileriyle birlikte yeni maaş senaryoları şekillendi. Tahminlere göre en düşük emekli aylığının 26-27 bin TL bandına yükselmesi, memur maaşlarında ise 100 bin TL eşiğinin aşılması öngörülüyor.
İKİ AYLIK ENFLASYON CEPTE: 4 AYLIK VERİ BEKLENİYOR
Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan veriler doğrultusunda şimdiden yüzde 3,65'lik bir zam farkı tabanı oluştu.
Maaşlara yansıyacak nihai zam oranı; eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
Ekonomistler, eylül ve ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 2 bandının üzerinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yüzde 10'un üzerine çıkacağını hesaplıyor.
EMEKLİ VE MEMUR İÇİN MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Piyasa anketleri ve enflasyon beklentileri doğrultusunda öne çıkan zam oranları şöyle sıralanıyor:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yıl sonu beklentilerine göre artış oranının yüzde 8 ile yüzde 12 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesabı dikkate alındığında zam oranının yüzde 7 ile yüzde 9 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.
En Düşük Emekli Aylığı: Halihazırda uygulanan taban aylık formülüyle en düşük emekli maaşının 26 bin TL ile 27 bin TL aralığına çekilmesi planlanıyor.
İYİMSER SENARYOYA GÖRE MESLEK MESLEK 2027 TAHMİNİ MAAŞLAR
Hükümetin 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları sürerken, iyimser enflasyon senaryosuna göre kamu çalışanlarının maaş tablosu şu şekilde öngörülüyor:
En Düşük Memur Aylığı: 76.355 TL
En Düşük Emekli Memur Aylığı: 34.279 TL
En Düşük Emekli Taban Aylığı: 26.096 TL
Hemşire: 92.000 TL
Öğretmen ve Polis Memuru: 100.000 TL
Avukat: 111.000 TL
Şube Müdürü: 116.000 TL
Uzman Doktor ve Profesör: 200.000 TL sınırında