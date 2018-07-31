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Milyonları ilgilendiriyor! Bakanlık uyardı: Bu son fırsat!

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Yapılandırmada son fırsat, yeni bir yapılandırma öngörülmüyor" açıklamasını yaptı.

Milyonları ilgilendiriyor! Bakanlık uyardı: Bu son fırsat!
Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden  yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a  uzatıldı. 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına  yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

Kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel  idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava,  inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik  Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para  cezalarını kapsıyor.
 
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