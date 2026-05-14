Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın duyurduğu takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ile bayram ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılacak.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödeme süreci başlıyor.
lk olarak 2018 yılında uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi ödemeleri, 2025 yılında yüzde 33.33 oranında bir artışla 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti.
Gerçekleştirilen bu artışın ardından 2026 yılında da bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL'de bırakıldı.
KİMLER İKRAMİYE ALMAYA HAK KAZANACAK?
Söz konusu ikramiyeler, hak sahiplerinin emekli aylıklarının yattığı bankalardaki hesapları üzerinden ödeniyor. Mevzuata göre bayram ikramiyelerinden faydalanacak kesimler şu şekilde sıralanıyor:
"SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri"
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN KESİNTİ ORANLARI
Belirlenen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinden herkes aynı oranda faydalanamıyor. Kendi çalışmasından dolayı emekli olan vatandaşlar 4 bin TL'lik ikramiyenin tamamını hesaplarında görecek. Ancak dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, ikramiyeden hisse oranlarına göre yararlanabiliyor.
Uygulanan dağılım tablosuna göre; sadece eşten aylık alanlara yüzde 75, kendisi emekli olup veya çalışan olarak eşten aylık alanlara yüzde 50, yetim maaşı alanlara ise yüzde 25 oranında ikramiye veriliyor. Bu hesaplamayla, eşten aylık alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'i olan 3 bin TL'yi alırken, emekli olup veya çalışan olarak eşten aylık alanlara 2 bin TL ödeniyor. Yetimler ise 1000 TL ikramiye alıyor.
ÇİFT MAAŞ ALANLARA TEK ÖDEME YAPILACAK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, çift aylık alan vatandaşlara iki ayrı ikramiye tahsis edilmiyor. İki ayrı emekli aylığı bulunan kişilere, en yüksek ödemeye imkan veren aylık hangisi ise yalnızca onun üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Örneğin, hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir kişinin, kendi emekli maaşı daha yüksekse ikramiye ödemesi sadece kendi emekliliği dikkate alınarak yapılıyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının aylık ve ikramiye ödeme günleri statülerine göre farklılık gösteriyor.
4(a) SSK kapsamında olup gelir veya aylık alanların ödemeleri şu sırayla yapılacak: Mevcut ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olanlar ödemelerini doğrudan bu tarihlerde alacak. Ödeme günü 23 ve 24 Mayıs tarihlerine denk gelenlere 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta emekli aylığı ve ikramiyeleri yatırılacak.
4(b) Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlardan gelir veya aylık alma günü 25 ve 26 Mayıs tarihlerine denk gelenlerin ödemeleri 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde alanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara geçecek.
4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.