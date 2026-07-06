Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ve memur temmuz zammı: Maaş farkları ne zaman yatacak, kim ne kadar alacak?

Yeni zamlar, ek ödemeler dahil olmak üzere kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5 milyon 100 bin kişiyi kapsayacak. Yetkililer, 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026'nın ilk altı ayında bütçeye 66,3 milyar lira yük getiren bu uygulamanın ikinci yarıyıldaki etkisini 79,3 milyar lira olarak analiz etti. Ortaya çıkan tabloya göre düzenlemenin 2026 yılındaki toplam maliyeti 145,6 milyar lirayı bulacak.