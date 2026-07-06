Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ve memur temmuz zammı: Maaş farkları ne zaman yatacak, kim ne kadar alacak?
Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak temmuz zammı kesinleşti. En düşük emekli maaşını 23 bin 552 liraya yükseltecek yeni yasa teklifi meclise gelirken, zamlı ödemelerin hesaplara geçeceği takvim de netlik kazandı.
Enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından 2026 yılının ikinci yarısında milyonlarca vatandaşı kapsayacak yeni maaş tablosu ortaya çıktı.
Yapılan hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece 25 bin lira aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşı 29 bin 440 liraya ulaştı.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden artış alıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 çıkmasıyla birlikte bu kesimin oranının ilk etapta yüzde 13,25 olduğu belirtilse de nihai toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak uygulandı.
Hükümet ve AK Parti yönetimi, halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını enflasyon artışı doğrultusunda yüzde 17,76 oranında yükselterek 23 bin 552 liraya çıkaran yasal düzenlemeyi TBMM'ye sundu.
Yeni zamlar, ek ödemeler dahil olmak üzere kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5 milyon 100 bin kişiyi kapsayacak. Yetkililer, 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026'nın ilk altı ayında bütçeye 66,3 milyar lira yük getiren bu uygulamanın ikinci yarıyıldaki etkisini 79,3 milyar lira olarak analiz etti. Ortaya çıkan tabloya göre düzenlemenin 2026 yılındaki toplam maliyeti 145,6 milyar lirayı bulacak.
En düşük emekli aylığını artıran yasa teklifi, 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Süreç, teklifin Genel Kurul'da yasalaşması ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tamamlanıp yürürlüğe girecek.
ZAMLI MAAŞLAR VE FARKLAR HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?
Yeni düzenlemenin ağustos ayı başına kadar sonuçlandırılması ve maaş farklarının bu tarihten itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Mevcut sistemde maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlara zamlı aylıkları 15 Temmuz'da ödenecek. Düzenlemeden kaynaklanan 14 günlük maaş farkı ise yine aynı hafta içerisinde memurların hesaplarına aktarılacak.
Maaş ödemelerini ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra belirlenecek tarihlerde hesaplara yatırılacak. Normal takvime göre SSK emeklileri zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Yüzde 13,52'lik oran memur maaşlarında ciddi değişimler yarattı. Lise mezunu bir memurun en düşük aylığı 59 bin 896 liradan 67 bin 994 liraya çıkarken, bin liralık seyyanen zammın da eklenmesiyle bu tutar 68 bin 994 liraya yükseldi.
Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 lira olan maaşı ise yine zam ve bin liralık eklemeyle birlikte 71 bin 839 lirayı gördü. Mevcut durumda 26 bin 889 lira olan en düşük memur emekli aylığı, yeni zam ve bin liralık seyyanen ödemeyle 31 bin 524 lira olarak ödenecek.
DUL, YETİM VE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE GÜNCELLENDİ
Taban aylıkta meydana gelen artış dul ve yetimleri de hisseleri oranında etkiledi. Taban aylığın 23 bin 552 liraya çıkması sonucunda, yüzde 75 ölüm aylığı oranı olanların maaşı 17 bin 664 liraya, yüzde 50 hissesi olanların 11 bin 776 liraya ve yüzde 25 hissesi olanların aylığı 5 bin 888 liraya yükseldi.
Memurlara uygulanan temmuz zammı, sosyal destek ödemelerine de aynı doğrultuda yansıdı. Yeni tabloya göre kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liradan 73 bin 728 liraya ulaştı. 65 yaş aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya, yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım ücreti 13 bin 878 liradan 15 bin 754 liraya çıktı.
Engelli aylıkları ise engel oranı yüzde 40-69 arasında olan vatandaşlar için 5 bin 103 liradan 5 bin 792 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanlar için 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya yükseltildi. Engelli yakınlarına bağlanan 5 bin 103 liralık aylık 5 bin 792 lira olurken, kronik hasta nakdi yardım ücreti de 13 bin 878 liradan 15 bin 792 liraya çıkarıldı.
İlk olarak 2019 yılında uygulamaya alınan en düşük emekli aylığı alt sınırı, başlangıçta bin lira olarak belirlenmişti. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen bu tutar Nisan 2020'de 1.500 liraya, Ocak 2022'de 2 bin 500 liraya, Temmuz 2022'de 3 bin 500 liraya ve Ocak 2023'te 5 bin 500 liraya çıkartıldı.
Aynı yılın nisan ayında 7 bin 500 lira olan sınır, 2024'ün ocak ayında 10 bin lirayı, temmuz ayında ise 12 bin 500 lirayı gördü. 2025 yılında sırasıyla ocak ayında 14 bin 469, temmuz ayında ise 16 bin 881 lira olarak uygulanan taban aylık, son olarak Ocak 2026'da 20 bin liraya sabitlenmişti.