Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye bayram ikramiye ödeme tarihleri: Maaşla birlikte mi verilecek?
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı duyurulmasının ardından, emekli maaşlarına dair beklentiler arttı.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bayram öncesinde ödeme yapılacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? Emekli maaşlarının ödeme tarihleri erkene alındı mı?
Milyonlarca emekli, "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" ve "Bayram ikramiyesi ile maaşlar birlikte mi ödenecek?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılmıştı. İlk bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilmişti.
Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini açıkladı.
Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili haber bekleniyor.