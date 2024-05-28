Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye bayram ikramiye ödeme tarihleri: Maaşla birlikte mi verilecek?

Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili haber bekleniyor.