Milyonların beklediği karar! GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili yeni bir adım atıyor. TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine eklenecek düzenlemeyle 2015 yılına ait GSS borçları silinecek, milyonlarca kişinin borcu ise ertelenecek.
Türkiye’de 10 milyondan fazla vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu bulunuyor.
Her yıl artan borç yükü nedeniyle hükümet, kapsamlı bir af ve erteleme düzenlemesi için harekete geçti.
Takvim’in haberine göre, TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine eklenecek düzenlemeyle birlikte 1 milyon 491 bin kişinin 3,1 milyar TL’lik borcu silinecek. Ayrıca 10 milyon kişinin 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek.
Düzenlemenin özellikle 2015 yılına ait GSS prim borçlarını kapsayacağı ve kısa süre içinde Meclis’e sevk edilmesinin planlandığı öğrenildi.
1 MİLYON 491 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK
Torba yasa kapsamında hazırlanmakta olan yeni düzenleme, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayacak.
Yapılan etki analizine göre, 1 milyon 491 bin 12 zorunlu GSS’linin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon 333 bin 178 TL borcu silinecek.
Söz konusu borcun 554 milyon 195 bin 580 TL’sini asıl prim, 2 milyar 574 milyon 137 bin 597 TL’sini ise gecikme cezası ve gecikme zammı oluşturuyor.
10 MİLYON KİŞİNİN 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN BORCU ERTELENECEK
Düzenleme yalnızca borç silinmesini değil, borcu devam eden milyonlarca vatandaşa yönelik erteleme imkânını da kapsıyor.
Yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan GSS prim borcu, belirli bir süreliğine ertelenecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), “kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta” olarak tanımlanıyor.
GSS, 2012 yılından itibaren yürürlüğe girerek tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alan zorunlu bir sistem haline geldi.
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, bu sistem kapsamında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
KİMLER GSS KAPSAMINDA?
GSS, çalışanlardan SGK emeklilerine, işverenlerden yabancı öğrencilere kadar geniş bir kesimi kapsıyor.
Çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansız statüsündeki kişiler, er ve erbaşlar, askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalar GSS kapsamında yer alıyor.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da zorunlu GSS’li sayılıyor.