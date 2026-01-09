Milyonların beklediği rakam netleşti: 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği kanun teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemede 2026 yılı için belirlenen yeni taban aylık ve zam oranı netleşti.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacak.

 Hazırlanan teklif metninde yer alan bilgiye göre, 2026 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi.

YÜZDE 18,47 ORANINDA ZAM

Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemeyle birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı da kesinleşti.

 Abdullah Güler'in açıklayacağı kanun maddesi doğrultusunda, mevcut taban aylıklara yüzde 18,47 oranında zam yapılmış olacak. Bu artıştan yaklaşık 4,3 milyon emeklinin yararlanması öngörülüyor.

Maaş artışını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulduktan sonra yasalaşma süreci başlayacak. Teklif, öncelikle ilgili komisyonda görüşülecek ve ardından Meclis Genel Kurulu'na gelerek oylanacak. 

Düzenleme, Meclis'ten geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. 

Cumhurbaşkanı onayının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecek.

