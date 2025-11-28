Milyonların beklediği tahmin geldi! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'tan da beklenen tahmin geldi.
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmeleri için takvim netleşmeye başlıyor.
NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret zammı ve toplantı takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıç, ilk toplantının Aralık ayının ilk haftasında yapılmasını beklediğini ifade etti. Toplantı çağrısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) yapılacağını belirtti.
İLK GÖRÜŞME USULEN YAPILACAK
Uzman isim, ilk toplantının genellikle usulen bir araya gelme ve niyet belirleme amacıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu görüşmeden somut bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi hem TİSK hem de TÜRK-İŞ çatısı altında da toplantıların yapılabileceğini belirten Kılıç, zam pazarlığı masasında yer alacak faktörleri şöyle sıraladı:
"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."
ZAM ORANLARI CEPLERİ NASIL ETKİLEYECEK?
Şu anda net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Prof. Dr. Cem Kılıç’ın işaret ettiği tahmin aralıkları baz alındığında, 2026 yılı için beklenen asgari ücretin olası rakamları şu şekilde hesaplanıyor:
Eğer asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılırsa, net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
Eğer asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa, net asgari ücret 28 bin 735 TL'ye yükselecek.