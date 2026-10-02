Milyonların gözü Aralık ayında: Olası asgari ücret zam oranları ve tahmini rakamlar

Resmi bir zam teklifi henüz bulunmazken, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan ilk senaryo hesaplamaları netleşmeye başladı.

ÜÇ AYRI SENARYO VE OLASI RAKAMLAR

Mevcut 28.075,50 TL’lik net asgari ücret üzerinden öngörülen üç farklı artış senaryosu şu şekildedir:

Yüzde 20 Zam Senaryosu: Daha sınırlı artış öngören bu senaryoda, net asgari ücretin yaklaşık 33.690,60 TL olması hesaplanıyor. Bu artış mevcut ücrete yaklaşık 5.615 TL'lik bir ilave anlamına geliyor.

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Uzmanların öne çıkardığı seçeneklerden biri olan yüzde 25'lik artışla birlikte net asgari ücret yaklaşık 35.094,38 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece maaşlara yaklaşık 7.019 TL eklenmiş oluyor.

Yüzde 30 Zam Senaryosu: Daha yüksek artış beklentisini içeren yüzde 30'luk senaryoda ise yeni net asgari ücret yaklaşık 36.498,15 TL seviyesine ulaşıyor. Bu durumda çalışanların aylık net ücretindeki artış yaklaşık 8.423 TL'yi buluyor.

ARALIK AYI KRİTİK EŞİK

2026 yılında net asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28.075,50 TL’ye yükseltilmiş, brüt asgari ücret 33.030 TL, işverene toplam maliyeti ise yaklaşık 40.874 TL olarak gerçekleşmişti.

Yeni dönemde geçerli olacak kesin rakam, yıl sonundaki ekonomik göstergeler ve işçi, işveren ile hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek. Asgari ücretteki bu değişimler yalnızca çalışanların doğrudan maaşını belirlemekle kalmayıp, özel sektördeki ücret artışları ile çeşitli prim, borçlanma ve sosyal güvenlik kalemleri için de referans oluşturacak.