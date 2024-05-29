Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Temmuz ayı yaklaşırken çalışanlar, ek zam beklentisi içindeler. Bir iş bulma platformu tarafından gerçekleştirilen araştırma, hem işverenlerin hem de çalışanların beklentilerini ortaya çıkardı. Ankete göre, çalışanların yüzde 52'si ara zam yapılmazsa işten ayrılmayı düşünüyor. İşverenlerin ise yüzde 43'ü ek zam yapmayı planladıklarını belirtiyor.