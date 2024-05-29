Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Ekonomik krizin faturası ağırlaşırken, emekli ve asgari ücretli yaşam mücadelesi veriyor. Mayıs ayı itibariyle açlık sınırı 19 bin 926 lira; yoksulluk sınırı 59 bin 353 liraya yükseldi. Peki şartlar böyleyken, asgari ücretliye Temmuz ayında ara zam gelecek mi?
Temmuz ayı yaklaşırken çalışanlar, ek zam beklentisi içindeler. Bir iş bulma platformu tarafından gerçekleştirilen araştırma, hem işverenlerin hem de çalışanların beklentilerini ortaya çıkardı. Ankete göre, çalışanların yüzde 52'si ara zam yapılmazsa işten ayrılmayı düşünüyor. İşverenlerin ise yüzde 43'ü ek zam yapmayı planladıklarını belirtiyor.
2024 yılının ilk yarısı geride kalırken, çalışanların gözü ara zamma çevrildi. Kamuoyunda ve çalışan kesimde ara zam merakı artıyor.
İstihdam platformu Eleman nokta net'in gerçekleştirdiği ankete göre çalışanların zam beklentisi yüksek. Ankete katılan çalışanların yüzde 82'si asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
Asgari ücrete zam olmasa bile özel sektör çalışanlarının ara zam beklentisi var. 3 binden fazla kişiyle yapılan ankete göre Temmuz ayında maaşına yüzde 50 zam bekleyenlerin oranı yüzde 51.