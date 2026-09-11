Milyonların gözü bu hesapta! Yeni asgari ücrette 2 ayrı senaryo: İşte masadaki net tutarlar

2026 yılı başında yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira 50 kuruşa çıkarılan net asgari ücret, yıl genelindeki fiyat hareketleriyle alım gücü kaybına uğrarken, hükümetin açıkladığı yeni Orta Vadeli Program (OVP) projeksiyonları masaya gelecek ilk olası artış oranlarını belirledi. OVP'deki tahminler üzerinden yapılan simülasyonlarda net ücret için 34 bin TL ile 36 bin TL aralığı öne çıkarken, aralık ayında toplanacak komisyonda işçi tarafının reel kayıpların telafisini ve refah payını talep etmesi bekleniyor.

MASADAKİ İKİ FARKLI OVP SENARYOSU: 34 BİN Mİ, 36 BİN Mİ?

Aralık ayında başlayacak resmi pazarlıklar öncesinde teknik hesaplamalarda iki temel gösterge dikkat çekiyor:

1. Senaryo (Yıl Sonu Enflasyon Tahmini): OVP’de yer alan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28,4’lük oran doğrudan yansıtılırsa, net asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL zam yapılacak ve rakam 36 bin 48 lira 94 kuruşa yükselecek.

2. Senaryo (Hedef Enflasyon Bazlı): 2027 yılı için hedeflenen yüzde 21’lik enflasyon oranı baz alınırsa, artış tutarı sınırlı kalarak net asgari ücret yaklaşık 33 bin 971 TL seviyesinde kalacak.

İki teknik formül arasında çalışan bütçesi açısından yaklaşık 2 bin 78 liralık net fark oluşuyor.

İLK 8 AYDA 6 BİN 196 TL'LİK ERİME: İŞÇİ KESİMİ NE İSTEYECEK?

Açıklanan resmi enflasyon oranları ve sendikal analizler, pazarlık masasının çetin geçeceğine işaret ediyor:

Alım Gücü Kaybı: DİSK-AR verilerine göre mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net ücret, yılın ilk 8 ayında enflasyon karşısında reel olarak 6 bin 196 TL değer kaybetti.

Resmi Enflasyon Verileri: TÜİK'in ağustos ayı bülteninde yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak kayıtlara geçerken, 8 aylık kümülatif fiyat artışı yüzde 22,07'ye ulaştı.

Harcama Kalemlerindeki Katılık: Dar gelirlinin ana giderini oluşturan temel kalemlerde yıllık artış genel manşet enflasyonu geride bıraktı; gıdada yıllık artış yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut-kira grubunda ise yüzde 39,77 oldu.

İşçi kanadının, hedeflenen oranlar yerine gerçekleşen hayat pahalılığının karşılanması ve geçmiş dönem erimelerinin refah payı eklenerek telafi edilmesini talep etmesi öngörülüyor.

SÜREÇ VE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Nihai rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları sonrasında resmiyet kazanacak:

Paylaşılan 33 bin 971 TL ve 36 bin 49 TL seviyeleri resmi birer teklif değil, makroekonomik veriler üzerinden yapılan ön hesaplama niteliği taşıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlaması planlanıyor.

2027 yılı boyunca uygulanacak yeni net ve brüt tutarın aralık ayının son haftasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.