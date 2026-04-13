Milyonların gözü bu rakamlarda: Memur ve emekli maaşlarına Temmuz'da ne kadar zam gelecek?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.
Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılı ocak ayından sonra temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranları için üç aylık kritik veri belli oldu.
Açıklanan verilerle birlikte kamu çalışanları ve emekliler için maaş zammı hesaplamaları yeniden başladı. İlk üç aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler, geriye kalan nisan, mayıs ve haziran aylarına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak kaydedildi. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,87 oldu. Bu verilerin toplanmasıyla birlikte üç aylık toplam enflasyon oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 3 AYLIK ZAM GARANTİLENDİ
2026 yılının ilk yarısında yüzde 12,19 oranında zam alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan kararla en düşük maaşları 20 bin TL'ye çıkarılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında altı aylık enflasyon oranında zam alacak.
İşçi ve esnaf emeklileri, açıklanan yüzde 10,04'lük üç aylık enflasyon oranıyla bu zammı şimdiden garantiledi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMALARI
Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14,05'e ulaşması bekleniyor. Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle ilk altı aylık enflasyon oranının yüzde 16 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.
Kesinleşen yüzde 10,04'lük ilk üç aylık enflasyona göre mevcut en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor. Altı aylık tahmini enflasyon oranı olan yüzde 16'nın gerçekleşmesi durumunda ise en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye kadar çıkacak.
Diğer taraftan, halihazırda 25 bin TL aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, kesinleşen yüzde 10,04'lük zamma göre 27 bin 510 TL olacak. Bu maaş, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranı gerçekleştiğinde ise 29 bin TL seviyesine ulaşacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüne göre maaş artışı alan memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 18,6 oranında zam almıştı. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. TÜİK'in yüzde 1,94 olarak açıkladığı mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı doğmadı.
Memur maaşlarındaki olası artışa ilişkin temel ipuçları Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette yer alan ekonomistlerin enflasyon tahmini mart ayı için yüzde 2,18, nisan ayı için yüzde 2,11 ve mayıs ayı için yüzde 1,5 olarak yansıdı. Bu tahminlere göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14,32 olması bekleniyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,99 oranında enflasyon farkı oluşacak. Bu farkın üzerine toplu sözleşme gereği uygulanacak yüzde 7'lik zam eklendiğinde, toplam maaş artışı yüzde 10,2'ye ulaşacak. İlk altı aylık enflasyon oranının yüzde 15 olarak gerçekleşmesi durumunda ise memur ve memur emeklilerine yüzde 3,6 enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 10,86 artış yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Gerçekleşen veriler ve piyasa anketlerindeki yüzde 10,2'lik toplam artış tahminine göre, şu an 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10,86'lık senaryoya göre gerçekleşmesi halinde, memur emeklileri en az 30 bin 788 lira maaş almaya başlayacak. En düşük memur emeklisi maaşı bu oranla birlikte 30 bin 788 liraya ulaşmış olacak.
Peki polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ayrıntılı hesaplama...
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.2 zamlı: 148.868
% 10.86 zamlı: 149.760
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.2 zamlı: 99.806
% 10.86 zamlı: 100.404
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.2 zamlı: 165.769
% 10.86 zamlı: 166.762
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.2 zamlı: 82.397
% 10.86 zamlı: 82.890
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.2 zamlı: 89.503
% 10.86 zamlı: 90.039
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.2 zamlı: 80.852
% 10.86 zamlı: 81.336
Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.2 zamlı: 98.314
% 10.86 zamlı: 98.903
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.2 zamlı: 89.942
% 10.86 zamlı: 90.481
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.2 zamlı: 104.011
% 10.86 zamlı: 104.634
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 10.2 zamlı: 106.025
% 10.86 zamlı: 106.660
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 10.2 zamlı: 73.691
% 10.86 zamlı: 74.132
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 10.2 zamlı: 84.472
% 10.86 zamlı: 84.978
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.2 zamlı: 70.965
% 10.86 zamlı: 71.391