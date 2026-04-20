Milyonların gözü bu rakamlarda! Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zamları, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre netleşmeye başladı.
Türkiye'deki milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, 2026 yılının temmuz ayında maaşlarına yansıyacak olan zam oranlarını dikkatle takip ediyor.
Maaş artışlarında temel belirleyici olan yılın ilk altı aylık enflasyon verilerine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kritik bir ipucu paylaşıldı.
ZAM ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Mevzuata göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zamları, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranına göre doğrudan belirleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin temmuz maaş artışı ise toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik zammın üzerine eklenecek olan enflasyon farkı hesaplanarak ortaya çıkıyor.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,04 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Yılın ilk çeyreğine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Açıklanan resmi rakamlara göre enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 oranında artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda, geride kalan üç aylık dönemin toplam enflasyonu yüzde 10,04 olarak hesaplandı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN İLK ZAM GARANTİLENDİ
TÜİK'in açıkladığı bu üç aylık tabloya göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,04 oranındaki maaş artışını şimdiden garantilemiş duruma geldi. Veriler ışığında, memur ve memur emeklileri için ise henüz bir enflasyon farkı oluşmadı.
MERKEZ BANKASININ 6 AYLIK BEKLENTİSİ YÜZDE 17,08
Yılın geri kalan üç ayına ilişkin öngörüler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenlediği beklenti anketinde yer aldı. Ankete göre enflasyonun nisan ayında yüzde 2,93, mayıs ayında yüzde 1,82 ve haziran ayında yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Tahminlerin piyasa beklentileriyle örtüşmesi durumunda, 2026 yılının ilk yarısındaki toplam enflasyon oranının yüzde 17,08 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.
TEMMUZ AYINDA KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?
Merkez Bankası anketindeki öngörülerin gerçekleştiği bu senaryoda, temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai zam oranları da şekilleniyor. Yüzde 17,08'lik 6 aylık enflasyon rakamıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tam olarak bu oranda zam alacak.
Aynı enflasyon senaryosu altında, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık yüzde 12,86 seviyesinde kalacak.