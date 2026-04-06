Milyonların gözü bu rakamlarda! Temmuz zammı için yeni hesap: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memurların temmuz ayında alacağı zam oranları netleşmeye başladı.
TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranlarıyla birlikte SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş zamlarına yönelik hesaplamalar güncellendi.
Yılın ilk çeyreğini kapsayan verilere göre, emekli maaşlarına yansıyacak oran şimdiden çift haneli rakamlara ulaştı. Merkez Bankası beklenti anketleri ve uzman değerlendirmeleri, haziran ayı verilerinin tamamlanmasıyla altı aylık zammın yüzde 16 seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.
OCAK 2026'DAKİ MEVCUT DURUM
Sabah'ın haberine göre zam maratonunun değerlendirilmesinden önce, yılın başındaki artışlar baz alınıyor. 2026 yılına girerken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,19 oranında zam almıştı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 18,6 oranındaki zamma ek olarak 1000 TL tutarında bir aylık artışla güncellenmişti. Aynı dönemde yapılan kanuni değişiklikle en düşük emeklilik aylığı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti.
İLK ÇEYREKTE ÇİFT HANELİ ZAM KESİNLEŞTİ
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren temmuz zammı için yılın ilk yarısındaki üç aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak yüzde 10,04'lük artış kesinleşti. Bu verilere göre ilk çeyrek itibarıyla yüzde 10,4'lük bir zam oranı şimdiden hesaplara dahil edildi.
ALTI AYLIK BEKLENTİ YÜZDE 16'YA DAYANDI
Temmuz zammının nihai tablosu için nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon oranları bekleniyor. Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre; aylık TÜFE artış beklentisi nisan ayı için yüzde 2,1, mayıs ayı için ise yüzde 1,5 olarak şekillendi. Bu tahminler doğrultusunda ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14,05 olması bekleniyor.
Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak toplam zam oranının yüzde 16 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Ayrıca uzmanlar, devam eden savaş koşullarının etkisiyle enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizyonlar yapılabileceğini değerlendiriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 200 TL SINIRINDA
Hâlihazırda 20 bin TL olan ve 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığında temmuz döneminde yeni bir artış bekleniyor. İlk üç aylık kesinleşen yüzde 10,04'lük enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşı 22 bin 8 TL seviyesine çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak gerçekleşmesi halinde ise bu tutar 23 bin 200 TL'ye kadar yükselebilecek.
Maaş zamlarını doğrudan 6 aylık enflasyon periyotlarına göre alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yeni maaşları da netleşiyor. Örneğin; mevcut durumda 25 bin TL aylık alan bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin maaşı, kesinleşen ilk üç aylık yüzde 10,04'lük zamma göre 27 bin 510 TL'ye ulaşıyor. Bu tutar, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranıyla hesaplandığında 29 bin TL'ye çıkacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ YÜZDE 11 ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ BEKLİYOR
Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı, toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesaplamasıyla belirleniyor. 2026'nın ilk yarısı için yüzde 18,6 zam alan memur ve emeklisine, yılın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.
İlk altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak gerçekleşmesi durumunda yüzde 3,7'lik bir enflasyon farkı doğacak. Bu hesaplamayla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı toplam zam oranı yaklaşık yüzde 11'i buluyor.
Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre memur maaşlarında oluşacak tablo şu şekilde:
Bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan en düşük memur aylığı, yeni zam oranıyla 66 bin 484 TL'ye çıkacak. 1000 TL'lik ek seyyanen zammın ilave edilmesiyle birlikte en düşük memur aylığı 67 bin 484 TL'ye ulaşacak.
Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 70 bin 267 TL'ye yükselecek. Emekli tarafında ise şu an 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yeni zam ve 1000 TL'lik seyyanen artışın eklenmesiyle 30 bin 846 TL seviyesine gelecek.