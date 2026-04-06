Milyonların gözü bu rakamlarda! Temmuz zammı için yeni hesap: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 200 TL SINIRINDA

Hâlihazırda 20 bin TL olan ve 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığında temmuz döneminde yeni bir artış bekleniyor. İlk üç aylık kesinleşen yüzde 10,04'lük enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşı 22 bin 8 TL seviyesine çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak gerçekleşmesi halinde ise bu tutar 23 bin 200 TL'ye kadar yükselebilecek.