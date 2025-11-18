Milyonların gözü ocak ayında: İşte 2026 asgari ücret zammıyla birlikte zamlanacak 9 ödeme

ÖĞRENCİLERİN STAJ GELİRİ ARTACAK

Maaş zammıyla beraber eline geçen ücret artacak bir diğer grup ise stajyerler olacak. Mesleki eğitim kapsamında işletmelerde görev alan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen meblağ, brüt asgari ücretin yüzde 30’una tekabül ediyor; dolayısıyla yeni asgari ücret bu ödemeleri de yukarı taşıyacak.