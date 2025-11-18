Milyonların gözü ocak ayında: İşte 2026 asgari ücret zammıyla birlikte zamlanacak 9 ödeme
Yeni yıl yaklaşırken çalışanlardan emeklilere kadar herkesin gündemine yerleşen ücret artışı, sadece maaşları değil ekonomideki birçok dengeyi de değiştirmeye hazırlanıyor; aralık ayındaki kritik toplantı öncesinde gözler, zam oranına endeksli o kalemlere çevrildi.
Özel sektörden kamu çalışanlarına, emeklilerden işçilere kadar geniş bir kesim ocak ayına kilitlenmiş durumda.
2026 yılında geçerli olacak taban ücret, milyonlarca bordrolu çalışanın gelirini doğrudan tayin etmekle kalmayıp, çok sayıda ödeneğin de yukarı yönlü güncellenmesine neden olacak.
Ekonomim'e göre, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına dair geri sayım sürerken, sürecin işleyişine dair ilk mesajlar da gelmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların aralık ayında masaya oturacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, komisyon çalışmalarının sonucunda işçi ve işveren dahil tüm kesimlerin üzerinde uzlaşabileceği bir rakamda karar kılınmasını temenni ettiğini belirtti.
Belirlenecek yeni rakam, yalnızca maaşlı çalışanların cebine giren parayı etkilemeyecek. Taban ücretin netleşmesiyle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortası primlerine, kıdem tazminatından stajyer ücretlerine kadar geniş bir yelpazede finansal değişiklikler yaşanacak.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE HESAPLAR DEĞİŞİYOR
Zamdan etkilenecek kalemlerin ilk sırasında işsizlik maaşı bulunuyor. Sigortalı bir çalışanın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan bu ödenek, yeni dönemde artış gösterecek.
Mevcut sistemde en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, tavan ücret ise yüzde 80’i olarak uygulandığından, yapılacak zamla birlikte bu alt ve üst sınırlar da yükselecek.
TAZMİNATLARDA YENİ DÖNEM
Asgari ücretli personelin her bir yıllık emeği karşılığında hak ettiği kıdem tazminatı, brüt asgari ücret tutarına endeksli olduğu için yeni yılda zam oranında artacak.
Diğer taraftan kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere, son olarak temmuz ayında memur maaşlarına yansıyan farkın ardından tavan tutar 53 bin 919 lira olarak kayıtlara geçmişti.
ÖĞRENCİLERİN STAJ GELİRİ ARTACAK
Maaş zammıyla beraber eline geçen ücret artacak bir diğer grup ise stajyerler olacak. Mesleki eğitim kapsamında işletmelerde görev alan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen meblağ, brüt asgari ücretin yüzde 30’una tekabül ediyor; dolayısıyla yeni asgari ücret bu ödemeleri de yukarı taşıyacak.
SAĞLIK PRİMLERİ GÜNCELLENECEK
Yeni yıldaki artış, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine de doğrudan yansıyacak. Sağlık kurumlarından ve hastanelerden faydalanabilmek adına vatandaşların ödemesi gereken miktar, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında yeniden hesaplanacak.
Tüm bu başlıkların haricinde, asgari ücretin yeni seviyesiyle birlikte revize edilecek diğer ödemeler ise şunlar:
Askerlik ve doğum borçlanması tutarları,
İsteğe bağlı sigorta primleri,
Asgari ücretli çalışanların rapor paraları,
65 yaş aylığı,
Engelli aylığı.