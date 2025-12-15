Milyonların gözü onda: 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı! İşte masadaki zam senaryoları
2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. İlk görüşmeden net bir rakam çıkmazken, gözler 18 Aralık Perşembe günkü ikinci toplantıya çevrildi.
Kamu ve özel sektördeki milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri kritik bir sürece girdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, belirlenecek yeni ücreti kararlaştırmak üzere ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yaptı.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapılan bu ilk görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Toplantıya işçi temsilcileri katılmazken, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İlk toplantı sonunda yeni asgari ücrete dair herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.
Komisyon, çalışma takvimini belirlediği ilk toplantının ardından, ikinci görüşmenin 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilmesine karar verdi.
KOMİSYON VE KARAR SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR
Sabah'a göre, yeni asgari ücretin tespit süreci, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin bulunduğu toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Komisyon, yeni ücreti belirlemek için aralık ayı boyunca bir araya geliyor.
Komisyon, Bakanlıkça belirlenen üyelerden birinin başkanlığında toplanıyor.
Toplantılar en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
Oyların eşit çıkması durumunda ise Başkan'ın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.
Komisyonun, önceki yıllardaki pratiğe uygun olarak, nihai karara varmadan önce 3 ila 4 toplantı yapması öngörülüyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleştirilerek kamuoyuna duyurulması hedefleniyor ve belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Şu anda bir işçi için uygulanan asgari ücret, aylık brüt 26.005,50 TL ve net 22.104,67 TL seviyesindedir. İşverene düşen toplam işçi maliyeti ise 30.556,46 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu maliyetin detayları:
Brüt Maaş: 26.005,50 TL
Sosyal Güvenlik Primi (İşveren): 4.030,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren): 520,11 TL
MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
2026 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili çeşitli zam senaryoları kamuoyunda konuşuluyor. Açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin altında kalması, zam tahminlerinde belirleyici oldu. İşte öne çıkan oranlar ve olası rakamlar:
YÜZDE 20 ZAM
Bu senaryoda net asgari ücretin 26.584 TL’ye, brüt ücretin ise 31.206 TL’ye yükselmesi hesaplanıyor.
YÜZDE 23 ZAM
Yüzde 23’lük artış halinde net ücretin 27.188 TL, brüt ücretin 31.986 TL olması öngörülüyor.
YÜZDE 25 ZAM
Yüzde 25 zam senaryosunda 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ücret ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5 ZAM
Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2025 yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 28,5 artış durumunda net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
YÜZDE 30 ZAM
Yüzde 30’luk artışta net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması öngörülüyor.
YÜZDE 35 ZAM
Bu oranda bir artış gerçekleşmesi halinde net ücretin 29.841 TL’ye, brüt ücretin ise 35.107 TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
YÜZDE 40 ZAM
Yüzde 40 zam senaryosunda ise 2026 yılı için net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin 36.407 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.