Milyonların gözü onda: 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı! İşte masadaki zam senaryoları

Şu anda bir işçi için uygulanan asgari ücret, aylık brüt 26.005,50 TL ve net 22.104,67 TL seviyesindedir. İşverene düşen toplam işçi maliyeti ise 30.556,46 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu maliyetin detayları:

Brüt Maaş: 26.005,50 TL

Sosyal Güvenlik Primi (İşveren): 4.030,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi (İşveren): 520,11 TL