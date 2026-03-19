Milyonların hayali başka bahara kaldı: İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik bekleyenlere uyarı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin öngörülerini paylaştı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, kapsam dışı kalan ve "kademeli emeklilik" talebiyle seslerini duyurmaya çalışan çalışanlar için yeni bir süreç işliyor.
Türkiye gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşların durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Mevcut sistemde daha ağır şartlarla karşı karşıya kalan bu kesim için yaş şartında esneme formüllerini masaya yatıran Karakaş, düzenlemenin takvimi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMINDA KİMLER VAR?
Tartışmaların odağındaki tarih aralığını netleştiren Karakaş, EYT dışında kalan grubun sınırlarını çizdi.
Karakaş, "8 Eylül 1999 ve öncesi girişliler EYT kapsamındaydı ve yaş şartı kaldırıldı. Ama 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar… İşte bunlar emeklilikte kademe kapsamına giriyor" dedi.
Bu grupta yer alan çalışanların mevcut tablodaki zorluklarına değinen Karakaş, durumu şu sözlerle özetledi:
"Hiçbir kademe olmadan, mevcut sistemde yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş ile emeklilik söz konusu."
YAŞ ŞARTINDA ESNEKLİK VE BORÇLANMA FORMÜLÜ
Olası bir düzenlemenin içeriğine dair teknik detaylar veren Karakaş, yaş şartının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak aşağı çekilmesinin öngörüldüğünü belirtti.
Sisteme dahil olabilmek için askerlik borçlanması gibi yöntemlerin de kilit rol oynayabileceğine dikkat çeken uzman, şu ifadeleri kullandı:
"EYT’de de gördük: askerlik borçlanmasıyla giriş tarihi geri çekildi. Aynı şey burada da olabilir… 2009 girişiniz varsa, askerlik borçlanmasıyla bunu 2008 öncesine çekerseniz, kademe kapsamına girme ihtimali doğabilir."
Vatandaşların en çok merak ettiği "Düzenleme ne zaman yasalaşacak?" sorusuna yanıt veren Karakaş, yakın vadede bir adım beklemediğini vurguladı. Sürece dair geçmişteki öngörülerini hatırlatan Karakaş, şunları kaydetti:
"2024’te çıkmaz dedim, 2025’te çıkmaz dedim, 2026’da da çıkmayacağını ifade ettim. Benim öngörüm değişmedi: 2027 yılında bu düzenlemenin çıkma ihtimali yüksek."
Düzenlemenin yasalaşma sürecinde sadece teknik detayların değil, siyasi iklimin de belirleyici olacağını ifade eden Karakaş, artan kamuoyu baskısı ve yaklaşan seçim atmosferinin şartlarda esnemeye yol açabileceğini değerlendirdi.
Kendi deneyimine vurgu yaparak süreci yakından takip ettiğini belirten Karakaş, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da görev yapmış, sistemin içinden gelen bir başmüfettiş olarak şunu net şekilde ifade ediyorum: EYT’den ilk müjdesini nasıl verdiysek, emeklilikte kademe konusundaki gelişmeleri de sizlere yine ilk biz duyuracağız" dedi.