Milyonların maaşı değişiyor: Memur ve emekliye Ocak ayında ne kadar zam gelecek?

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, resmi OVP hedefinin gerçekleşmesi ve enerji baskısıyla enflasyonun yüzde 31’e tırmanması durumunda oluşacak iki ayrı zam simülasyonunu kamuoyuna açıkladı. Yapılan hesaplamalar, işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların yeni yılda alacağı zam oranlarında belirgin bir makas oluşacağını gösterdi.

RESMİ OVP GERÇEKLEŞİRSE İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9 ZAM

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’ın paylaştığı ilk senaryoda, hükümetin 2026 yıl sonu için öngördüğü yüzde 28,4’lük resmi enflasyon hedefi baz alındı:

Yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşacak TÜFE farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı yaklaşık yüzde 9 seviyesinde kalacak.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kazanımları ile enflasyon farkı birlikte hesaplandığında toplam maaş artışı yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşecek.

ALTERNATİF TABLODA YÜZDE 31 ENFLASYON RİSKİ VE ÇİFT HANELİ ZAM İHTİMALİ

Küresel enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin tetiklediği fiyat baskılarına işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, enflasyonun yüzde 31 bandına yükselme riskine karşı ikinci bir senaryoyu masaya yatırdı:

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31’i bulması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı çift haneye çıkarak yaklaşık yüzde 11,3 seviyesine tırmanacak.

Aynı alternatif hesaplamada, memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 9,3 düzeyine yükselecek.

AKARYAKIT VE ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU YUKARI İTİYOR

Prof. Dr. Yılmaz, akaryakıt ve genel enerji giderlerindeki sıçramaların enflasyonla mücadelede en büyük tehdit unsuru olduğunu ifade etti:

Benzin ve motorin fiyatlarına yansıyan artışların lojistik ve üretim zincirleri üzerinden iğneden ipliğe tüm tüketim ürünlerine yayıldığı belirtildi.

Elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yaşanabilecek olası fiyat artışlarının genel fiyatlama davranışını bozarak enflasyonist baskıyı kalıcı hale getirebileceği uyarısı yapıldı.

Enerji kaynaklı enflasyon geçişkenliğini kırmak adına akaryakıt üzerindeki vergi yükünün esnetilmesi ve maliye politikalarının daha etkin işletilmesi gerektiği savunuldu.

KESİN RAKAMLAR YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ VERİLERLE NETLEŞECEK

Yeni OVP metninde 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21 olarak kayıtlara geçerken; emekli ve memurların Ocak 2027 cüzdanlarına yansıyacak net zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı resmi TÜFE verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.