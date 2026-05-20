Mısır Çarşısı'nda büyük bayram baskını! Son 3 günde milyonluk ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı talimatıyla harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram alışverişinin kalbi konumundaki tarihi Eminönü Mısır Çarşısı’nda geniş kapsamlı bir fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

SON 3 GÜNDE 311 İŞLETMEYE 1.9 MİLYON LİRA ETİKET CEZASI

İstanbul genelinde 22 ekip ve 50 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, başta temel gıda ürünleri olmak üzere gıda toptancıları, otogarlar, alışveriş merkezleri ve yol üstü dinlenme tesisleri mercek altına alındı.

14 Mayıs’tan itibaren yoğunlaştırılan denetimlerin bilançosu ise oldukça ağır oldu:

Hal Denetimleri: Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 637 işletme denetlendi, mevzuata aykırı hareket ettiği saptanan 66 firmaya idari işlem uygulandı.

Çarşı ve Market Denetimleri: Alışveriş merkezleri, semt çarşıları ve gıda toptancılarına yönelik son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 311 işletme ve 49 bin 927 ürün tek tek kontrol edildi. Etiket, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama gibi gerekçelerle 482 aykırılık tespit edilerek işletmelere toplam 1 milyon 914 bin 986 lira idari para cezası kesildi.

İL MÜDÜRÜ İSMAİL MENTEŞE: "MAKUL OLMAYAN ARTIŞLARI KURULA GÖNDERİYORUZ"

Eminönü Mısır Çarşısı'ndaki denetimleri bizzat sahada yöneten İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bayram öncesi vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için sahada olduklarını belirtti. Tarihi çarşıdaki fiyat geçmişini kontrol ettiklerini söyleyen Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak. Bu tarihi çarşıda daha önceki aylarda kayda aldığımız ürünlerin fiyatları mevcut. Bugünkü fiyatlarla o günkü fiyatları karşılaştırıp aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer makul bir artış yoksa bunları tutanak altına alıp Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Ayrıca 'bayram indirimi' adı altında yapılan satışlarda, indirimden önceki fiyatın da etikette yazılı olması zorunlu. Vatandaşı yanıltıcı reklam ve etiket tespit ettiğimiz an idari işlemi uyguluyoruz. Bu denetimler bayram tatili sonuna kadar aralıksız sürecek."

FAHİŞ FİYATLA KARŞILAŞAN VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bayram alışverişi sırasında haksız fiyat artışı veya şüpheli indirim etiketleriyle karşılaşan vatandaşların haklarını aramaları konusunda çağrıda bulundu. Vatandaşların şikayetlerini iletebileceği resmi kanallar şunlardır:

Ticaret Bakanlığı dijital platformlarında yer alan Haksız Fiyat Artışı (HFA) Sistemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

Ticaret Bakanlığı Tüketici Danışma Hattı (Alo 175)

Vatandaşların bu kanallar üzerinden yapacağı anlık bildirimlerin ardından Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili işletmelere yönelik nokta atışı denetim gerçekleştireceği bildirildi.