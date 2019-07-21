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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Başkent kulübünün genel kurulu öncesi Murat Ağcabağ, başkanlık için adaylığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #MKE Ankaragücü
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