İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç, "Sektör olarak bu yıl ihracatta 6 milyar doları aşmayı hedefliyoruz." dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektör olarak geçen yılı 5 milyar dolarlık bir ihracatla geride bıraktıklarını belirterek, "Bu yıl ise ihracatta 6 milyar doları aşmayı hedefliyoruz." dedi.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Güleç, sektörün hem üretimde hem de ihracatta önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak 2018'i bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık ihracatla geride bıraktıklarını anımsatan Güleç, 2019'da ise ihracatta 6 milyar doları aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin toplam ihracat içerisindeki payını yüzde 2,8'den 3,1'e yükselttiklerine dikkati çekerek, "İlk çeyrek verilerine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 5,4'lük bir ihracat artışımız var. Birlik olarak 2018'de yüzde 16,3'lük bir artışla 1 milyar 553 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye genelinde artış yüzde 12,8 düzeyinde." diye konuştu.



İhracat olmadan büyümenin gerçekleştirilemeyeceğini bilerek hareket ettiklerini vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

"İhracat ve üretim ülkesi olan Türkiye'nin sektör temsilcileri olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak istiyoruz. İhracat stratejinin belirlenmesi gerek, sektörün zihinsel bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu noktada da stratejik bir yol haritası oluşturma çok önemli. Üretimin teşvik edilmesi ve önemsenmesi için üretimin katma değerinin artırılması, bu noktada da ölçek büyüklüğünü yakalamamız lazım. Bir diğer nokta da ham madde konusunda dünya fiyatlarını takip etmemiz. Yan sanayinin desteklenmesi, iş birliği kültürünün geliştirilmesi lazım, çünkü biz aktif ihracatçı sayısı bakımından en büyük sektörlerden biriyiz. Sadece İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Birliği'nde 8 bin 624 üyemiz var ancak ölçek büyüklüğü sorunu yaşıyoruz."

Güleç, hem niteliksel hem de niceliksel olarak birlik sektörlerinin imalat ve ihracatına daha fazla yön vermek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Güleç, 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firma sayının 2018'de 570'ye yükseldiği bilgisini vererek, tüm sektörde bu rakamın 693 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Ahmet Güleç, dünya mobilya ihracat sıralamasında 23. sıradan 12. sıraya yükselmenin verdiği vizyonla hedeflerinde emin adımlarla yürüdüklerini sözlerine ekledi.