Mobilya sektöründe eleman sorunu büyüyor
Mobilya sektöründe elaman açığı var. Sektörde, yetişmiş ve ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Modoko Başkanı Koray Çalışkan, bir usta ve kalfanın üniversite mezunlarından daha fazla maaş aldığını ifade etti. Çalışkan, mavi yakanın geleceğin meslekleri arasında olacağını kaydetti.
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500 bin kişinin çalıştığı mobilya sektöründe, yetişmiş ve ara eleman bulunamıyor.
Özellikle son dönemde üretim sektöründe mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı dikkat çekiyor.
Modoko Başkanı Koray Çalışkan, maaşlara rağmen sıkıntının devam ettiğine dikkat çekti.
Mavi yakalı personelin yetişmesinin zorlaştığını ifade eden Çalışkan, gençlere çağrı yaptı. Çalışkan, zanaatkarliğin ilerleyen süreçte önem kazanacağını ifade etti.