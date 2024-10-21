Mobilya sektöründe eleman sorunu büyüyor

Mobilya sektöründe elaman açığı var. Sektörde, yetişmiş ve ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Modoko Başkanı Koray Çalışkan, bir usta ve kalfanın üniversite mezunlarından daha fazla maaş aldığını ifade etti. Çalışkan, mavi yakanın geleceğin meslekleri arasında olacağını kaydetti.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Yayınlanma:

500 bin kişinin çalıştığı mobilya sektöründe, yetişmiş ve ara eleman bulunamıyor.

Özellikle son dönemde üretim sektöründe mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı dikkat çekiyor.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, maaşlara rağmen sıkıntının devam ettiğine dikkat çekti.

Mavi yakalı personelin yetişmesinin zorlaştığını ifade eden Çalışkan, gençlere çağrı yaptı. Çalışkan, zanaatkarliğin ilerleyen süreçte önem kazanacağını ifade etti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu et ve kıyma alımı ile ilgili uyardıTürkiye Kasaplar Federasyonu et ve kıyma alımı ile ilgili uyardıSağlık
mobilya
Günün Manşetleri
"İstanbul Barosu PKK'ya emanet edildi"
Fenerbahçe, Samsun'da yara aldı
Yılmaz Tunç'tan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelerle ilgili açıklama
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında hata yapmadı
Vatan Partisi emekçilerle omuz omuza
'Yenidoğan çetesinin' hemşireleri bakın ne talep etti!
Örgütün şeması çıkarıldı
Çok Okunanlar
Sağlık sisteminde "çete" açığı Sağlık sisteminde "çete" açığı
Mobilya sektöründe eleman sorunu büyüyor Mobilya sektöründe eleman sorunu büyüyor
Kastamonu'da korkunç olay Kastamonu'da korkunç olay
Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi? Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi?
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı