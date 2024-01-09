Mobilyada 2024 İhracat Yılı Olacak

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024'ü "İhracat Yılı" ilan etti. Büyüme hedefleri doğrultusunda 2024 yılında 80 yeni satış noktası açmayı planlayan şirket, bütçesinin yüzde 5 ila yüzde 8'ini yatırımlara ayırmayı hedefliyor.

Mobilyada 2024 İhracat Yılı Olacak
Son Güncelleme:

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024'ü 'İhracat Yılı' ilan etti.

2023 yılına ilişkin değerlendirmeler ve 2024 yılına ilişkin hedefler kamuoyu ile paylaşıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023'te yurtiçinde 623, yurtdışında 107 olmak üzere toplamda 730 satış noktasına ulaştı. 2024'te ise 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktasının daha açılması hedefleniyor.

Dijital altyapı, sürdürülebilirlik, Güneş enerjisi santrali, kapasite artışı, satış noktaları ve marka yatırımları, şirketin odak noktaları arasında yer alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, 2023'teki büyüme ivmesini vurguladı. 2024'ün daha büyük başarılar getireceğini belirtti.

CEO Mustafa Karamemiş 2024'te ihracatın öne çıkacağını belirtti; ABD, Afrika ve Ortadoğu'yu hedef pazarlar olarak açıkladı.

Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Öne Çıkanlar Mossad Ajanlarının Türkiye'deki Amaçları Neydi? | Ulusal Çıkış Yolu - Doğu Perinçek #canlı Mossad Ajanlarının Türkiye'deki Amaçları Neydi? | Ulusal Çıkış Yolu - Doğu Perinçek #canlı Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Meteoroloji Tek Tek Sıraladı!