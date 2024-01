Moody neden not yükseltti?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.



Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler yapan Batılı kuruluşlar, Atlantik'e tam bağımlılık istiyor.



Not görünümünün artması için Türkiye'nin kendi aleyhine adımlara imza atması şartı koşuluyor.



Peki Moody's'in Türkiye'ye verdiği not ne anlama geliyor?



Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Türkiye'nin bağımsızlaşması gerektiğine dikkat çekti.