Moody neden not yükseltti?

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B2'ye çıkardı. Peki neden? Ne oldu da bu not iyileştirildi? Arkasında hangi şartlar var? Yanıtlar haberimizde.

Son Güncelleme:

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler yapan Batılı kuruluşlar, Atlantik'e tam bağımlılık istiyor.

Not görünümünün artması için Türkiye'nin kendi aleyhine adımlara imza atması şartı koşuluyor.

Peki Moody's'in Türkiye'ye verdiği not ne anlama geliyor?

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Türkiye'nin bağımsızlaşması gerektiğine dikkat çekti.




Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu
Çok Okunanlar
Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz
Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Öne Çıkanlar New York’ta Sinagog’un altında bulunan birbirine bağlı tünellerden çıkarılan kan lekeli yataklar… New York’ta Sinagog’un altında bulunan birbirine bağlı tünellerden çıkarılan kan lekeli yataklar… Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz