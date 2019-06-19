Moody's, 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe düşürdü. Yapılan açıklamada, Türkiye'de "Yabancı para erişiminde sınırlandırmaya gidilebileceği" vurgulandı. Moody's cuma günü de Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.

Moody's "Riskler arttı" dedi. 18 Türk bankasının notunu düşürdü.Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir karara imza attı.Geçen hafta cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's, bu kez 18 Türk bankasını hedef aldı. Bankaların kredi notu bir kademe indirildi.Açıklamada özellikle yabancı para birimlerinde sınırlandırma konusu öne çıktı. Moody's açıklamasında, Türkiye'nin, yabancı para erişiminde sınırlandırmaya gidebileceğinin altı çizildi.Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Moody's açıklamayı gece saatlerinde yaptı. Açıklamada, "Bankaların ödeme gücü göstergelerindeki zayıflamaya" vurgu yapıldı.Moody's cuma günü Türkiye'nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe gösterek bir kademe düşürdümüştü. Kredi notu görünümünü ise negatifte tutmuştu.