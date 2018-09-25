Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatlarına yönelik tavanını B2'ye indirdi. Değişiklik Türkiye'nin kredi notunu etkilemedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavan notunu B1’den B2’ye indirdi.



Diğer ülke tavanlarında ise değişikliğe gidilmedi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, tavan notundaki indirimin Türkiye’nin kredi notuna etkisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, hükümetin mevduat sahiplerinin döviz mevduatlarına erişimlerini sınırlayabileceği ihtimaline değinildi.



ulusal.com.tr

