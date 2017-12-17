Havacılıkta Türkiye'nin lider motor teknolojisi şirketi TEI, artan iş hacmine yanıt vermek amacıyla 205 milyon liralık modernizasyon yatırımı yapacak.

Uluslararası motor üreticilerine üretim yapan, Türkiye'nin motor teknolojilerine yönelik projelerinde önemli sorumluluklar üstlenen TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), uçak ve helikopter motoru montajı ile motor parçası üretim kapasitesini artıracak 205 milyon liralık yatırımı hayata geçirecek.

Havacılık sanayisinde 12 parça üretimiyle faaliyete başlayan TEI, yaklaşık 30 yılda parça ve modül üretiminde 40 farklı motor programı için 800’den fazla parça üretir duruma geldi. TEI, uluslararası standartta, güvenilir, yüksek kaliteli üretimiyle kendini global pazarlarda kanıtladı.

TEI, halen "parça ve modül üretimi", "motor montaj ve test, motor bakım, onarım ve revizyon", "motor tasarım ve ürün geliştirme" alanlarında faaliyet yürütüyor.

Tüm bu süreçte deneyim biriktiren, teknolojisini geliştiren TEI, hem Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt vermek hem de kürsel ölçekte önemli bir motor üreticisi olmak için çeşitli projeler gerçekleştiriyor.

Artan proje sayısı, büyüyen iş hacmi, gelişen yeni teknolojiler gibi faktörler de şirketi yeni yatırımlara yöneltiyor.

TEI, tüm bu nedenlerle uçak ve helikopter motoru montaj sayısını ve motor parçası üretimini artıracak yatırım yapacak. Bu kapsamda, ekonomik büyüklüğü yaklaşık 205 milyon lira olan modernizasyon çalışması yürütülecek.

TEI, yatırımla yılda 50'şer adet uçak ve helikopter montajı ile yaklaşık 185 bin kilogram uçak, 19 bin kilogram helikopter motoru parçası üretecek.

Ekonomi Bakanlığı da söz konusu yatırımı, yatırım teşvik mekanizmasıyla destekleme kararı aldı. TEI, vergi, sigorta primi, yatırım katkısı ve faiz konularındaki desteklerden yararlandırılacak.



Milli platformlara milli motorlar

TEI, Türkiye'nin havacılıktaki milli platformlarında kullanılacak bir dizi motor üzerinde çalışıyor.

Şirket, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında Türkiye'nin ilk milli turboşaft motorunu geliştirme görevini üstlendi. Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecek.

İnsansız hava araçlarının motor ihtiyacına yanıt vermek için çalışan TEI, bu kapsamda Türkiye’nin ilk milli turbodizel İHA motoru PD170'i geliştirdi. ANKA ile uçuş testlerine hazırlanan motorun kalifikasyon ve sivil sertifikasyonunun 2018 içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Söz konusu proje ile Türkiye MALE (orta irtifa uzun havada kalışlı) sınıfı insansız hava araçlarında kullanılabilecek üstün nitelikli milli bir turbodizel motora sahip olacak. PD170'in, halen kullanılan motora göre önemli teknik avantajlar sağlayarak İHA platformlarının faydalı yük kapasitesi, tırmanma hızı, irtifa kabiliyeti ve havada kalma süresi performanslarını artırması öngörülüyor.

TEI son olarak Altay tankında kullanılacak motorun üretimine yönelik başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi için Teklife Çağrı Dosyası alarak dikkati çekmişti.