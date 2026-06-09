Motorin 67 Lirayı devirdi, benzin uçuşta! İşte 9 Haziran pompalara yansıyan akaryakıt fiyatları
Küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengeleri, Brent petrol endeksindeki sismik hareketlilik, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalar ve yurt içinde peş peşe güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki fahiş baskısını sürdürüyor.
Günlük lojistik maliyetlerini hesaplamak isteyen nakliyeci esnafı, şirket yöneticileri ve bireysel araç sahipleri, haftanın ikinci işlem gününde de istasyonlardaki fiziki tabelaları ve siber fiyat listelerini yakından takip ediyor. 9 Haziran 2026 Salı sabahı itibarıyla üç büyük metropolde pompaya yansıyan güncel satış rakamları siber veri tabanlarında netleşti.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASINDA POMPA SEVİYELERİ
Türkiye'nin en büyük lojistik ve nüfus hareketliliğine sahip metropolü İstanbul'da, rafineri payları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak iki yaka arasında kuruş farkı içeren fiyat baremleri uygulanmaya devam ediyor.
İstanbul Avrupa Yakası: Bölgedeki istasyonlarda benzin litre fiyatı fahiş bir eşikle 62.97 TL'den alıcı buluyor. Dizel araç sahiplerinin ödediği motorin litre fiyatı 66.33 TL seviyesinde işlem görürken, alternatif yakıt kullanan sürücüler için LPG litre fiyatı net 31.99 TL olarak tabelaya yansıdı.
İstanbul Anadolu Yakası: Anadolu yakasındaki akaryakıt istasyonlarında kuruşu kuruşuna yansıyan tarifelerde ise benzin litre fiyatı 62.82 TL oldu. Motorin litre fiyatının 66.20 TL'den satıldığı yakada, otogaz tercih eden vatandaşlar için LPG litre fiyatı ise 31.39 TL bareminde seyrediyor.
ANKARA'DA SİSMİK ETKİ: MOTORİN 67 LİRAYI DEVİRDİ
Başkent Ankara'da lojistik sevkiyat mesafeleri ve dağıtım şirketi marjlarının etkisiyle fiyatlar İstanbul'un bir kademe üzerinde seyrediyor. Ankara genelindeki güncel akaryakıt satış rakamları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:
Benzin: Başkentte kurşunsuz benzin almak isteyen sürücüler litre başına net 63.92 TL ödüyor.
Motorin: Taşımacılık sektörünün ana girdisi olan motorin litre fiyatı Ankara'da fahiş bir tırmanışla 67.45 TL'ye ulaştı.
LPG: Ankara'daki otogaz istasyonlarında LPG litre fiyatı ise bugün 31.97 TL'den pompaya veriliyor.
İZMİR'DE EN YÜKSEK BAREM KAYDEDİLDİ
Ege Bölgesi'nin merkez üssü İzmir'de de yeni haftanın ikinci gününde pompalar siber listelere göre zirve noktalarını test ediyor. Kentteki güncel akaryakıt maliyetleri şu şekilde güncellendi:
Benzin: İzmir genelinde benzin litre fiyatı serbest piyasada 64.20 TL seviyesine yükseldi.
Motorin: Akaryakıt ürünleri arasında en yüksek dizel tarifesi İzmir'de kaydedilirken, motorin litre fiyatı net 67.72 TL'ye fırladı.
LPG: Otogaz kullanıcılarının bütçesini etkileyecek güncel listede İzmir LPG litre fiyatı ise 31.79 TL olarak kayıtlara geçti.
Enerji uzmanları, siber döviz piyasalarındaki oynaklık ve uluslararası petrol borsalarındaki fahiş kırılmalar devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında yeni sismik ayarlamaların kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.