Motorin 67 Lirayı devirdi, benzin uçuşta! İşte 9 Haziran pompalara yansıyan akaryakıt fiyatları

İZMİR'DE EN YÜKSEK BAREM KAYDEDİLDİ

Ege Bölgesi'nin merkez üssü İzmir'de de yeni haftanın ikinci gününde pompalar siber listelere göre zirve noktalarını test ediyor. Kentteki güncel akaryakıt maliyetleri şu şekilde güncellendi:

Benzin: İzmir genelinde benzin litre fiyatı serbest piyasada 64.20 TL seviyesine yükseldi.

Motorin: Akaryakıt ürünleri arasında en yüksek dizel tarifesi İzmir'de kaydedilirken, motorin litre fiyatı net 67.72 TL'ye fırladı.

LPG: Otogaz kullanıcılarının bütçesini etkileyecek güncel listede İzmir LPG litre fiyatı ise 31.79 TL olarak kayıtlara geçti.



