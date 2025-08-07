Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları

Akaryakıt piyasasında haftalardır süren sessizlik sona erdi. Petrol fiyatlarının uzun süre belirli bir aralıkta dalgalanması ve döviz kurundaki istikrar nedeniyle ne zam ne de indirim görülmemişti. Ancak OPEC’in arzı artırma kararı sonrası düşen petrol fiyatları, nihayet pompa fiyatlarına yansıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 1

Motorin fiyatlarına 7 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere 1,77 TL’lik indirim geldi.

1 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 2

🛢️ Güncel Akaryakıt Fiyatları (7 Ağustos 2025)

2 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 3

📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL

3 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 4

📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL

4 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 5

📍 Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL

5 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 6

📍 İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL

6 7
Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları - Resim: 7

Araç sahipleri için sevindirici gelişme olarak karşılanan bu indirimle birlikte, önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da hareketlilik yaşanabileceği tahmin ediliyor.

7 7
benzin akaryakıt