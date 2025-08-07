Motorin fiyatlarında sert düşüş! İşte il il güncel akaryakıt rakamları
Akaryakıt piyasasında haftalardır süren sessizlik sona erdi. Petrol fiyatlarının uzun süre belirli bir aralıkta dalgalanması ve döviz kurundaki istikrar nedeniyle ne zam ne de indirim görülmemişti. Ancak OPEC’in arzı artırma kararı sonrası düşen petrol fiyatları, nihayet pompa fiyatlarına yansıdı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Motorin fiyatlarına 7 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere 1,77 TL’lik indirim geldi.
🛢️ Güncel Akaryakıt Fiyatları (7 Ağustos 2025)
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL
📍 Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL
📍 İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL
Araç sahipleri için sevindirici gelişme olarak karşılanan bu indirimle birlikte, önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da hareketlilik yaşanabileceği tahmin ediliyor.