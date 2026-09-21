Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi
Yeni haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatları sürücüler ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından gözler pompa fiyatlarındaki olası yeni zam veya indirim kararlarına çevrilirken, motorinde geçtiğimiz günlerde uygulanan indirimin etkisi tabelalarda korunuyor.
21 Eylül 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla motorin litre fiyatı büyükşehirlerin tamamında 100 TL sınırının altında işlem görürken; üç büyük kent arasında benzin ve motorinin en yüksek satıldığı il İzmir oldu.
MOTORİNDE İNDİRİMİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR
Piyasalardaki güncel duruma ilişkin öne çıkan başlıklar:
Kısa bir süre önce 100 TL barajını aşarak rekor kıran motorin litre fiyatı, yapılan indirimin ardından yeniden 96-97 TL aralığına gerileyerek bu seviyelerdeki dengesini koruyor.
Benzin fiyatları İstanbul'da 80 TL eşiğinin hemen üzerinde seyrederken, Ankara ve İzmir'de 81 TL bandının üzerinde bulunuyor.
Otogaz (LPG) tarafında ise şehirler arası nakliye ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak litre başına 34-35 TL bandındaki yatay görünüm sürüyor.
21 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 80,20 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 34,40 TL
Ankara
Benzin: 81,30 TL
Motorin: 97,40 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 81,60 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 34,99 TL