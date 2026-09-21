Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi

Yeni haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatları sürücüler ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından gözler pompa fiyatlarındaki olası yeni zam veya indirim kararlarına çevrilirken, motorinde geçtiğimiz günlerde uygulanan indirimin etkisi tabelalarda korunuyor.

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 2

21 Eylül 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla motorin litre fiyatı büyükşehirlerin tamamında 100 TL sınırının altında işlem görürken; üç büyük kent arasında benzin ve motorinin en yüksek satıldığı il İzmir oldu.

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 3

MOTORİNDE İNDİRİMİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Piyasalardaki güncel duruma ilişkin öne çıkan başlıklar:

Kısa bir süre önce 100 TL barajını aşarak rekor kıran motorin litre fiyatı, yapılan indirimin ardından yeniden 96-97 TL aralığına gerileyerek bu seviyelerdeki dengesini koruyor.

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 4

Benzin fiyatları İstanbul'da 80 TL eşiğinin hemen üzerinde seyrederken, Ankara ve İzmir'de 81 TL bandının üzerinde bulunuyor.
Otogaz (LPG) tarafında ise şehirler arası nakliye ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak litre başına 34-35 TL bandındaki yatay görünüm sürüyor.

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 5

21 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 6

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 34,99 TL

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 7

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 80,20 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 34,40 TL

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 8

Ankara

Benzin: 81,30 TL
Motorin: 97,40 TL
LPG: 35,09 TL

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Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi - Resim: 9

İzmir

Benzin: 81,60 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 34,99 TL

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