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Motorin ve benzin fiyatlarına yarından itibaren indirim yapılacak

Gece yarısından itibaren motorinin litresinde 17 kuruş, benzinin litresinde 11 kuruş indirim geliyor

Motorin ve benzin fiyatlarına yarından itibaren indirim yapılacak

Motorin ve benzin fiyatlarına yarından itibaren indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin ve benzin fiyatlarına indirim yapılacağını açıkladı.

PÜİS'in açıklamasında, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 17 kuruş, Benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin indirim #motorine indirim #püis #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
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