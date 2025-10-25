Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam geldi. Artış sonrası motorin İstanbul’da 55,44, Ankara’da 56,46, İzmir’de ise 56,77 liradan satılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı
Yayınlanma: Güncellenme:

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam yapıldı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor.

ABD’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL’e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

Gelişmenin ardından motorine ciddi oranda zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı, 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira arttı.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı:

İstanbul’da: 55,44 lira
Ankara’da: 56,46 lira
İzmir’de: 56,77 lira oldu

İstanbul’da sağanak sonrası yol çöktü! Vatan Caddesi’nde taksi takla attıİstanbul’da sağanak sonrası yol çöktü! Vatan Caddesi’nde taksi takla attıYurt
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! Bu illeri yağış vuracak: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporuİstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! Bu illeri yağış vuracak: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporuHava Durumu
Karaman’da feci kaza! Panelvan takla attı, 5’i çocuk 7 kişi yaralandıKaraman’da feci kaza! Panelvan takla attı, 5’i çocuk 7 kişi yaralandıYurt
akaryakıt
Günün Manşetleri
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Altında düşüş devam ediyor! Altında düşüş devam ediyor!
Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı
Ehliyeti daimi olarak iptal edildi Ehliyeti daimi olarak iptal edildi
İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu