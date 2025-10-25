Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam yapıldı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor.

ABD’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL’e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

Gelişmenin ardından motorine ciddi oranda zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı, 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira arttı.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı:

İstanbul’da: 55,44 lira

Ankara’da: 56,46 lira

İzmir’de: 56,77 lira oldu