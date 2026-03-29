Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı! 29 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

29 Mart 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle motorin litre fiyatı 6 lira 26 kuruş zamlandı.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:
Hafta başında yaşanan indirim dalgası yerini sert bir yükselişe bıraktı.

25 Mart tarihinde benzinde 58 kuruş, motorinde ise 3 lira 70 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Ancak döviz kuru ve piyasa dinamiklerindeki değişim, motorin fiyatlarında 6 lirayı aşan bir artışı beraberinde getirdi. Yeni zamlı fiyatlar pazar günü itibarıyla istasyon tabelalarına yansıdı.

29 Mart Güncel Pompa Fiyatları
Şehir ve bölgelere göre güncellenen akaryakıt satış fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul’un Avrupa yakasında benzin litresi 62.52 TL, motorin 74.87 TL ve LPG 30.49 TL seviyesine ulaştı.

Anadolu yakasında ise fiyatlar benzin için 62.38 TL, motorin için 74.73 TL ve LPG için 29.89 TL olarak güncellendi.

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 63.49 TL, motorin 76.00 TL ve LPG 30.37 TL oldu.

İzmir’de ise güncel rakamlar benzin için 63.76 TL, motorin için 76.27 TL ve LPG için 30.29 TL şeklinde tabelaya yansıdı.

SÜRÜCLERİN GÖZÜ PETROL PİYASASINDA

Petrol fiyatlarının 96 doların altına inmesi teknik olarak indirim beklentisi yaratsa da motorindeki bu son hamle sektörde yön değişikliğine neden oldu.

Benzinde şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmezken, motorindeki yüksek artış nakliye ve lojistik maliyetleri açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

