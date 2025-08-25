Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında haftalardır ne zam ne de indirim görülüyordu. Bunun nedeni, petrol fiyatlarının dalgalanmasının sınırlı olması ve doların sabit kalması olarak gösteriliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde OPEC'in arzı artırma kararı sonrası gerileyen petrol fiyatları, pompada indirim oldu
Motorine son olarak iki hafta önce perşembe günü indirim gelmişti. Yeni indirimle birlikte motorin fiyatı litre başına 1,77 TL geriledi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (25 Ağustos 2025)
Avrupa Yakası: Benzin 51,04 TL ⛽ | Motorin 52,77 TL 🛢️ | LPG 25,09 TL 🔥
Anadolu Yakası: Benzin 50,94 TL ⛽ | Motorin 51,47 TL 🛢️ | LPG 24,49 TL 🔥
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin 51,73 TL ⛽ | Motorin 54,63 TL 🛢️ | LPG 24,99 TL 🔥
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin 52,07 TL ⛽ | Motorin 53,30 TL 🛢️ | LPG 24,94 TL 🔥
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansımasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor.