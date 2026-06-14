Motorine büyük indirim geliyor! Tarih verildi, 14 Haziran bugün benzin ve mazot litre fiyatları kaç TL?

Araç sahipleri günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek adına her sabah "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla akaryakıt piyasasında sürücülerin yüzünü güldürecek dikey bir indirim kulisi netleşirken; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları da listelendi.