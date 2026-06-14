Motorine büyük indirim geliyor! Tarih verildi, 14 Haziran bugün benzin ve mazot litre fiyatları kaç TL?
Global enerji piyasalarında Brent petrol fiyatlarında yaşanan dikey hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Araç sahipleri günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek adına her sabah "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla akaryakıt piyasasında sürücülerin yüzünü güldürecek dikey bir indirim kulisi netleşirken; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları da listelendi.
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Akaryakıt sektöründen edinilen son dakika bilgilerine göre, salı günü itibarıyla motorin litre fiyatlarında 4.88 TL tutarında dikey bir indirim yapılması bekleniyor.
14 Haziran 2026 Pazar İl İl Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi
Gönderilen güncel siber veri dağılımına göre, üç büyük kentteki akaryakıt dağıtım şirketlerinin pompa satış fiyatları kuruşu kuruşuna şu şekilde şekillendi:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 63.03 TL
Motorin Litre Fiyatı: 66.41 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 62.87 TL
Motorin Litre Fiyatı: 66.25 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 63.99 TL
Motorin Litre Fiyatı: 67.51 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.97 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 64.27 TL
Motorin Litre Fiyatı: 67.78 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.79 TL
Not: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları nedeniyle bayiler ile ilçeler arasında küçük dikey değişiklikler gösterebilmektedir.