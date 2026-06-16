Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları
16 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 82,79 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Uluslararası piyasalardaki bu büyük gevşeme, yurt içindeki sürücülerin yüzünü güldürdü. 16 Haziran 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 TL 22 kuruşluk dev bir indirim tabelalara yansıtıldı. Benzin fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.
İşte EPDK verileriyle uyumlu, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyat listesi:
16 Haziran 2026 Salı İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.08 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.24 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.93 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.09 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.05 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.35 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.64 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL