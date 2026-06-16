Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları

16 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 82,79 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Uluslararası piyasalardaki bu büyük gevşeme, yurt içindeki sürücülerin yüzünü güldürdü. 16 Haziran 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 TL 22 kuruşluk dev bir indirim tabelalara yansıtıldı. Benzin fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İşte EPDK verileriyle uyumlu, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyat listesi:

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 3

16 Haziran 2026 Salı İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 63.08 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.24 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.93 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.09 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.05 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.35 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL

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Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.64 TL (İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL

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