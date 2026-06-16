Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları

Uluslararası piyasalardaki bu büyük gevşeme, yurt içindeki sürücülerin yüzünü güldürdü. 16 Haziran 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 TL 22 kuruşluk dev bir indirim tabelalara yansıtıldı. Benzin fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.