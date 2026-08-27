Motorine dev indirim pompaya yansıdı! İşte 27 Ağustos il il güncel benzin ve motorin litre fiyatları

BRENT PETROLDE DÖRT GÜNDÜR SÜREN DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

TSİ 07.30 itibarıyla Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle 87,44 dolara, Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 81,86 dolara gerileyerek dördüncü günde de aşağı yönlü hareketini sürdürdü. ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, devam eden diplomatik görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalini artırdığını ve bunun fiyatları baskıladığını belirtti.