Motorine dev indirim pompaya yansıdı! İşte 27 Ağustos il il güncel benzin ve motorin litre fiyatları
Brent petroldeki küresel düşüş ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimaline yönelik gelişmeler iç piyasaya indirim olarak yansıdı.
Motorin grubuna gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk rekor indirim bugünden itibaren pompaya yansırken, motorin litre fiyatları Türkiye genelinde 81 TL'nin altına geriledi.
BRENT PETROLDE DÖRT GÜNDÜR SÜREN DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU
TSİ 07.30 itibarıyla Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle 87,44 dolara, Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 81,86 dolara gerileyerek dördüncü günde de aşağı yönlü hareketini sürdürdü. ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, devam eden diplomatik görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalini artırdığını ve bunun fiyatları baskıladığını belirtti.
27 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimin ardından büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları şu şekilde sıralandı:
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 74,29 TL | Motorin: 77,43 TL | LPG: 33,79 TL
Ankara: Benzin: 75,26 TL | Motorin: 78,53 TL | LPG: 33,89 TL
İzmir: Benzin: 75,57 TL | Motorin: 78,83 TL | LPG: 33,79 TL
Adana: Benzin: 76,10 TL | Motorin: 79,36 TL | LPG: 34,21 TL
Bitlis: Benzin: 76,90 TL | Motorin: 80,27 TL | LPG: 34,51 TL
(Not: Dağıtım firmalarının rekabet koşulları ve serbest piyasa gereği fiyatlar şehirler ile bayilere göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.)