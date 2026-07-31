Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamlarının ardından akaryakıt ürünlerine yenileri eklendi. Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek amacıyla “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 76 kuruş zam geldi. Yapılan bu artışların ardından motorinin litre fiyatı bazı illerde 84 TL sınırına dayandı.
31 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
31 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla üç büyük ilimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde listelendi:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 67,18 TL
Motorin litre fiyatı: 80,97 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 67,02 TL
Motorin litre fiyatı: 80,82 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 68,14 TL
Motorin litre fiyatı: 82,09 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 68,44 TL
Motorin litre fiyatı: 82,37 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL