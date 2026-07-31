Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamlarının ardından akaryakıt ürünlerine yenileri eklendi. Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek amacıyla “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.