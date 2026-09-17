Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması, enerji tesislerinin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların durma noktasına gelmesi küresel petrol piyasalarını sarstı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 1

 Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı 105,46 dolara fırladı. Uluslararası piyasalardaki bu sert sıçrama iç piyasaya doğrudan yansıdı; motorinin litre fiyatına pompada yaklaşık 4 lira 70 kuruşluk dev bir artış yapıldı. Zamla birlikte Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı istisnasız tüm illerde 100 TL sınırını aştı.

1 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 2

BRENT PETROLDE HÜRMÜZ ALARMI: 105 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Akaryakıt ürünlerindeki tarihi fiyat artışını tetikleyen temel dinamikler:

Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin aksaması küresel arz endişelerini zirveye taşıdı.
Brent ham petrolün varil fiyatı 105,46 dolara yerleşerek son dönemin en yüksek seviyesini test etti.
Rafineri çıkış fiyatlarına yansıyan maliyet artışları sonrasında motorine gelen zam, benzin fiyatlarını da 80 TL eşiğinin üzerine itti.

2 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 3

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

3 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 TL | Motorin 100,40 TL | LPG 34,99 TL

4 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,20 TL | Motorin 100,20 TL | LPG 34,39 TL

5 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara: Benzin 81,30 TL | Motorin 101,50 TL | LPG 35,09 TL

6 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir: Benzin 81,60 TL | Motorin 101,80 TL | LPG 34,99 TL

7 8
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları - Resim: 8

17 EYLÜL 2026 İLLERE GÖRE GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Adana: 102,40 TL
Adıyaman: 102,70 TL
Afyonkarahisar: 102,80 TL
Ağrı: 103,10 TL
Aksaray: 102,40 TL
Amasya: 102,10 TL
Ankara: 101,50 TL
Antalya: 102,80 TL
Ardahan: 102,60 TL
Artvin: 102,40 TL
Aydın: 102,00 TL
Balıkesir: 102,10 TL
Bartın: 101,60 TL
Batman: 103,10 TL
Bayburt: 102,30 TL
Bilecik: 101,30 TL
Bingöl: 103,20 TL
Bitlis: 103,20 TL
Bolu: 101,30 TL
Burdur: 102,60 TL
Bursa: 101,40 TL
Çanakkale: 102,20 TL
Çankırı: 101,90 TL
Çorum: 102,10 TL
Denizli: 102,30 TL
Diyarbakır: 103,10 TL
Düzce: 101,20 TL
Edirne: 101,60 TL
Elazığ: 103,20 TL
Erzincan: 102,50 TL
Erzurum: 102,60 TL
Eskişehir: 101,60 TL
Gaziantep: 102,40 TL
Giresun: 102,40 TL
Gümüşhane: 102,30 TL
Hakkari: 103,20 TL
Hatay: 102,20 TL
Iğdır: 103,10 TL
Isparta: 102,70 TL
İstanbul (Avrupa): 100,40 TL
İstanbul (Anadolu): 100,20 TL
İzmir: 101,80 TL
Kahramanmaraş: 102,50 TL
Karabük: 101,70 TL
Karaman: 102,40 TL
Kars: 102,60 TL
Kastamonu: 102,30 TL
Kayseri: 102,50 TL
Kilis: 102,20 TL
Kırıkkale: 101,80 TL
Kırklareli: 101,60 TL
Kırşehir: 101,80 TL
Kocaeli: 100,70 TL
Konya: 102,60 TL
Kütahya: 102,30 TL
Malatya: 102,70 TL
Manisa: 101,90 TL
Mardin: 103,10 TL
Mersin: 102,40 TL
Muğla: 102,30 TL
Muş: 103,20 TL
Nevşehir: 102,40 TL
Niğde: 102,40 TL
Ordu: 102,10 TL
Osmaniye: 102,20 TL
Rize: 102,30 TL
Sakarya: 101,00 TL
Samsun: 102,10 TL
Şanlıurfa: 102,60 TL
Siirt: 103,20 TL
Sinop: 102,10 TL
Şırnak: 103,20 TL
Sivas: 102,60 TL
Tekirdağ: 101,20 TL
Tokat: 102,10 TL
Trabzon: 102,30 TL
Tunceli: 103,10 TL
Uşak: 102,30 TL
Van: 103,10 TL
Yalova: 101,00 TL
Yozgat: 102,20 TL
Zonguldak: 101,60 TL

8 8
benzin akaryakıt