Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları
ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması, enerji tesislerinin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların durma noktasına gelmesi küresel petrol piyasalarını sarstı.
Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı 105,46 dolara fırladı. Uluslararası piyasalardaki bu sert sıçrama iç piyasaya doğrudan yansıdı; motorinin litre fiyatına pompada yaklaşık 4 lira 70 kuruşluk dev bir artış yapıldı. Zamla birlikte Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı istisnasız tüm illerde 100 TL sınırını aştı.
BRENT PETROLDE HÜRMÜZ ALARMI: 105 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLDÜ
Akaryakıt ürünlerindeki tarihi fiyat artışını tetikleyen temel dinamikler:
Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin aksaması küresel arz endişelerini zirveye taşıdı.
Brent ham petrolün varil fiyatı 105,46 dolara yerleşerek son dönemin en yüksek seviyesini test etti.
Rafineri çıkış fiyatlarına yansıyan maliyet artışları sonrasında motorine gelen zam, benzin fiyatlarını da 80 TL eşiğinin üzerine itti.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 TL | Motorin 100,40 TL | LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,20 TL | Motorin 100,20 TL | LPG 34,39 TL
Ankara: Benzin 81,30 TL | Motorin 101,50 TL | LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,60 TL | Motorin 101,80 TL | LPG 34,99 TL
17 EYLÜL 2026 İLLERE GÖRE GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI
Adana: 102,40 TL
Adıyaman: 102,70 TL
Afyonkarahisar: 102,80 TL
Ağrı: 103,10 TL
Aksaray: 102,40 TL
Amasya: 102,10 TL
Ankara: 101,50 TL
Antalya: 102,80 TL
Ardahan: 102,60 TL
Artvin: 102,40 TL
Aydın: 102,00 TL
Balıkesir: 102,10 TL
Bartın: 101,60 TL
Batman: 103,10 TL
Bayburt: 102,30 TL
Bilecik: 101,30 TL
Bingöl: 103,20 TL
Bitlis: 103,20 TL
Bolu: 101,30 TL
Burdur: 102,60 TL
Bursa: 101,40 TL
Çanakkale: 102,20 TL
Çankırı: 101,90 TL
Çorum: 102,10 TL
Denizli: 102,30 TL
Diyarbakır: 103,10 TL
Düzce: 101,20 TL
Edirne: 101,60 TL
Elazığ: 103,20 TL
Erzincan: 102,50 TL
Erzurum: 102,60 TL
Eskişehir: 101,60 TL
Gaziantep: 102,40 TL
Giresun: 102,40 TL
Gümüşhane: 102,30 TL
Hakkari: 103,20 TL
Hatay: 102,20 TL
Iğdır: 103,10 TL
Isparta: 102,70 TL
İstanbul (Avrupa): 100,40 TL
İstanbul (Anadolu): 100,20 TL
İzmir: 101,80 TL
Kahramanmaraş: 102,50 TL
Karabük: 101,70 TL
Karaman: 102,40 TL
Kars: 102,60 TL
Kastamonu: 102,30 TL
Kayseri: 102,50 TL
Kilis: 102,20 TL
Kırıkkale: 101,80 TL
Kırklareli: 101,60 TL
Kırşehir: 101,80 TL
Kocaeli: 100,70 TL
Konya: 102,60 TL
Kütahya: 102,30 TL
Malatya: 102,70 TL
Manisa: 101,90 TL
Mardin: 103,10 TL
Mersin: 102,40 TL
Muğla: 102,30 TL
Muş: 103,20 TL
Nevşehir: 102,40 TL
Niğde: 102,40 TL
Ordu: 102,10 TL
Osmaniye: 102,20 TL
Rize: 102,30 TL
Sakarya: 101,00 TL
Samsun: 102,10 TL
Şanlıurfa: 102,60 TL
Siirt: 103,20 TL
Sinop: 102,10 TL
Şırnak: 103,20 TL
Sivas: 102,60 TL
Tekirdağ: 101,20 TL
Tokat: 102,10 TL
Trabzon: 102,30 TL
Tunceli: 103,10 TL
Uşak: 102,30 TL
Van: 103,10 TL
Yalova: 101,00 TL
Yozgat: 102,20 TL
Zonguldak: 101,60 TL