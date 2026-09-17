Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları

Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı 105,46 dolara fırladı. Uluslararası piyasalardaki bu sert sıçrama iç piyasaya doğrudan yansıdı; motorinin litre fiyatına pompada yaklaşık 4 lira 70 kuruşluk dev bir artış yapıldı. Zamla birlikte Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı istisnasız tüm illerde 100 TL sınırını aştı.