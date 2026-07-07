Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yansıtıldı.

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Peki, 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.02 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 65.83 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.09 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 67.36 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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