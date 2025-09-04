Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorine 2 lira 5 kuruşluk zam geldi ve yeni fiyatlar pompalara yansıdı.
Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları…
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı.
İstanbul’da ortalama 52,21 TL olan motorin fiyatı, zammın ardından 54,25 TL’ye çıktı. Yeni fiyatlar gece yarısı tabelalara yansıdı.
BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belli bir değişim farkında hesaplanıyor.