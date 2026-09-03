Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, 3 Eylül 2026 Perşembe sabahında araç sahiplerinin gözü pompa fiyatlarına çevrildi.
1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle motorin grubuna yansıyan 3,60 TL'lik artışın ardından, bugün için benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Fiyatlar mevcut seviyelerini korurken, motorinin litresi üç büyükşehirde 81-82 TL bandındaki seyrini sürdürüyor.
ÖTV ARTIŞI MOTORİNİ 80 TL ÜZERİNE TAŞIMIŞTI
Kademeli vergi takvimi doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla motorindeki maktu ÖTV litre başına 3 TL artırılmış, yüzde 20 KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatlarına 3,60 TL zam olarak yansımıştı. 3 Eylül sabahında benzin ve motorin grubunda ilave bir fiyat hareketi kayıtlara geçmedi.
3 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 74,34 TL
Motorin: 81,10 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 74,20 TL
Motorin: 80,96 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,32 TL
Motorin: 82,22 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 82,49 TL
LPG: 33,79 TL