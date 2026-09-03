Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle motorin grubuna yansıyan 3,60 TL'lik artışın ardından, bugün için benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Fiyatlar mevcut seviyelerini korurken, motorinin litresi üç büyükşehirde 81-82 TL bandındaki seyrini sürdürüyor.