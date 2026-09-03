Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, 3 Eylül 2026 Perşembe sabahında araç sahiplerinin gözü pompa fiyatlarına çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle motorin grubuna yansıyan 3,60 TL'lik artışın ardından, bugün için benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Fiyatlar mevcut seviyelerini korurken, motorinin litresi üç büyükşehirde 81-82 TL bandındaki seyrini sürdürüyor.

1 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

ÖTV ARTIŞI MOTORİNİ 80 TL ÜZERİNE TAŞIMIŞTI

Kademeli vergi takvimi doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla motorindeki maktu ÖTV litre başına 3 TL artırılmış, yüzde 20 KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatlarına 3,60 TL zam olarak yansımıştı. 3 Eylül sabahında benzin ve motorin grubunda ilave bir fiyat hareketi kayıtlara geçmedi.

2 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

3 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,34 TL
Motorin: 81,10 TL
LPG: 33,79 TL

4 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,20 TL
Motorin: 80,96 TL
LPG: 33,19 TL

5 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin: 75,32 TL
Motorin: 82,22 TL
LPG: 33,89 TL

6 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin: 75,60 TL
Motorin: 82,49 TL
LPG: 33,79 TL

7 8
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8
8 8
benzin motorin