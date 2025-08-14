Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar

Haftalardır sabit kalan akaryakıt fiyatlarına motorinde indirim geldi. Petrol fiyatlarının OPEC’in arz artırma kararının ardından gerilemesi ve dolar kurunun sabit kalması, indirimleri mümkün kıldı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü motorine başlayan indirim, bugünden itibaren pompaya yansıdı.

Motorinde pompaya yansıyan indirim oranı 1,77 TL olarak açıklandı.

Şehir Şehir akaryakıt fiyatları (indirim sonrası)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,04 TL ⛽
Motorin: 52,77 TL 🛻
LPG: 25,09 TL 🔥

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 50,94 TL ⛽
Motorin: 51,47 TL 🛻
LPG: 24,49 TL 🔥

Ankara:

Benzin: 51,73 TL ⛽
Motorin: 54,63 TL 🛻
LPG: 24,99 TL 🔥

İzmir:

Benzin: 52,07 TL ⛽
Motorin: 53,30 TL 🛻
LPG: 24,94 TL 🔥

💡 Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurunun sabit kalmasının önümüzdeki günlerde de fiyatları etkileyebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, güncel akaryakıt fiyatlarını şehir şehir takip ederek bütçelerini planlayabilir.

