Motorine indirim geldi! 29 Temmuz 2026 benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV dâhil peş peşe gelen vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 67.10 TL
Motorin litre fiyatı: 77.21 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.94 TL
Motorin litre fiyatı: 77.06 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.06 TL
Motorin litre fiyatı: 78.32 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.35 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL