Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV dâhil vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Yaşanan bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk indirim yansıtıldı. İndirim sonrası vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LISTESİ

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 67,10 TL
Motorin litre fiyatı: 77,21 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 66,94 TL
Motorin litre fiyatı: 77,06 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 68,06 TL
Motorin litre fiyatı: 78,32 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 68,35 TL
Motorin litre fiyatı: 78,60 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL

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Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 8
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