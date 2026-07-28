Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Yaşanan bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk indirim yansıtıldı. İndirim sonrası vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.