Motorine indirim geldi! İşte 28 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV dâhil vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk indirim yansıtıldı. İndirim sonrası vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LISTESİ
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 67,10 TL
Motorin litre fiyatı: 77,21 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 66,94 TL
Motorin litre fiyatı: 77,06 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 68,06 TL
Motorin litre fiyatı: 78,32 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 68,35 TL
Motorin litre fiyatı: 78,60 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL