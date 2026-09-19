Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda motorin fiyatına indirim geldi. 19 Eylül Cumartesi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle litre fiyatı 100 TL'nin altına geriledi.
Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinin ardından motorine yeni bir indirim yapıldı.
Buna göre motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim uygulandı. Yapılan bu son düzenlemeyle motorin, 100 TL sınırının altına indi.
Benzin tarafında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. Sürücüler benzin pompasında önceki fiyatlarla karşılaşmaya devam edecek.
İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 96 TL'YE GERİLEDİ
İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 96,34 TL seviyesine geriledi. Kentin bu bölgesinde sürücüler artık daha düşük bir rakamla karşı karşıya.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI
Yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları da yeniden şekillendi.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin 80,40 TL
Motorin 96,30 TL
LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 80,20 TL
Motorin 96,10 TL
LPG 34,39 TL
Ankara
Benzin 81,30 TL
Motorin 97,40 TL
LPG 35,09 TL
İzmir
Benzin 81,60 TL
Motorin 97,70 TL
LPG 34,99 TL