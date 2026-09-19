Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda motorin fiyatına indirim geldi. 19 Eylül Cumartesi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle litre fiyatı 100 TL'nin altına geriledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinin ardından motorine yeni bir indirim yapıldı.

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Buna göre motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim uygulandı. Yapılan bu son düzenlemeyle motorin, 100 TL sınırının altına indi.

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Benzin tarafında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. Sürücüler benzin pompasında önceki fiyatlarla karşılaşmaya devam edecek.

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 96 TL'YE GERİLEDİ

İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 96,34 TL seviyesine geriledi. Kentin bu bölgesinde sürücüler artık daha düşük bir rakamla karşı karşıya.

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları da yeniden şekillendi.

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin 80,40 TL

Motorin 96,30 TL

LPG 34,99 TL

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 80,20 TL

Motorin 96,10 TL

LPG 34,39 TL

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

Ankara

Benzin 81,30 TL

Motorin 97,40 TL

LPG 35,09 TL

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Motorine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 10

İzmir

Benzin 81,60 TL

Motorin 97,70 TL

LPG 34,99 TL

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