Motorine indirim geldi mi, benzin kaç TL? 9 Eylül motorin ve benzin fiyatları

EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDA TABELA TAMAMEN DEĞİŞTİ

İç piyasada akaryakıt ürünlerine peş peşe yapılan fiyat artışları doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı:

3 Eylül gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubuna 1,10 TL zam yapıldı.

4 Eylül gece yarısı itibarıyla motorin grubuna 7,76 TL, benzin grubuna ise 2,47 TL'lik dev artış uygulandı.

9 Eylül Çarşamba günü itibarıyla yeni bir indirim haberi bulunmazken, pompada zamlı tarifeler geçerliliğini koruyor.