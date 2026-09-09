Motorine indirim geldi mi, benzin kaç TL? 9 Eylül motorin ve benzin fiyatları
Batı Asya'da tırmanan askeri gerilim ve kritik deniz güzergahlarına yönelik saldırılar, küresel petrol piyasalarını yeniden yangın yerine çevirdi.
İran, ABD ve Husiler ekseninde çatışmaların genişlemesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artarak 99,33 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 94,34 dolara ulaştı. Uluslararası piyasalardaki sıçrama ve döviz kurundaki seyir iç piyasada pompaya yansıdı. Eylül ayının ilk haftasında gelen peş peşe dev zamların ardından motorinin litresi büyükşehirlerde 90 TL eşiğini aştı.
KÜRESEL PETROLDE ARZ KORKUSU VE 100 DOLAR BASKISI
Enerji koridorlarındaki çatışmalar küresel tedarik zincirini kilitlerken piyasaları sarsan ana gelişmeler şöyle şekillendi:
Brent petrol fiyatı, ağustos başından bu yana süregelen jeopolitik risklerle birlikte yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.
İran destekli Husilerin enerji tesislerine yönelik hamleleri, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki tanker gerilimi ile Suudi Arabistan'ın güvenlik gerekçesiyle petrol ihracat rotalarını değiştirmesi arz endişelerini zirveye taşıdı.
Enerji analistleri, deniz taşımacılığı ve petrol altyapılarına yönelik tehditler sürdükçe küresel piyasalardaki risk priminin yüksek kalacağını belirtiyor.
EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDA TABELA TAMAMEN DEĞİŞTİ
İç piyasada akaryakıt ürünlerine peş peşe yapılan fiyat artışları doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı:
3 Eylül gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubuna 1,10 TL zam yapıldı.
4 Eylül gece yarısı itibarıyla motorin grubuna 7,76 TL, benzin grubuna ise 2,47 TL'lik dev artış uygulandı.
9 Eylül Çarşamba günü itibarıyla yeni bir indirim haberi bulunmazken, pompada zamlı tarifeler geçerliliğini koruyor.
9 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76,92 TL, Motorin 88,89 TL, LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76,78 TL, Motorin 88,75 TL, LPG 34,39 TL
Ankara: Benzin 77,89 TL, Motorin 90,02 TL, LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 77,17 TL, Motorin 90,29 TL, LPG 34,99 TL